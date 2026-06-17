Algérie, Angleterre, Nigéria… Voilà pourquoi Michael Olise a choisi de jouer pour l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Michael Olise avait l’embarras du choix au moment de prendre une décision pour son avenir international. L’actuel joueur du Bayern Munich avait ainsi 4 options qui s’offraient à lui : la France, l’Angleterre, l’Algérie et le Nigéria. Finalement, après avoir réfléchi, Olise a donc tranché en faveur des Bleus. Un choix justifié d’ailleurs par le principal intéressé.

Au cours des derniers mois, l’équipe de France a vu de nombreux joueurs binationaux lui tourner le dos pour opter pour d’autres sélections. C’est d’ailleurs ce qui aurait pu arriver avec Michael Olise. A 24 ans, la star du Bayern Munich fait aujourd’hui le bonheur des Bleus de Didier Deschamps, mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, si Olise a choisi la France, il avait également la possibilité de défendre les couleurs de l’Angleterre, de l’Algérie ou encore du Nigéria. Mais voilà que son choix s’est finalement porté sur l’équipe de France.

« Cela me semblait plus naturel » A l’occasion d’un entretien accordé à Highsnobiety, Michael Olise est d’ailleurs revenu sur ce qui l’a poussé à choisir la France plutôt que l’Algérie, l’Angleterre ou le Nigéria. C’est ainsi que celui qui dispute actuellement la Coupe du monde avec les Bleus a fait savoir : « Pourquoi j’ai choisi la France ? Les joueurs que je suivais quand j'étais jeune étaient français : Zidane, Thierry Henry, Ribéry. Et je venais toujours en France quand j'étais jeune. Cela me semblait plus naturel ».