Coupe du monde 2026 : La surprise d’Hervé Renard après avoir reçu le coup de fil de la Tunisie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite face à la Suède (1-5) dimanche pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Tunisie a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi pour nommer Hervé Renard au poste de sélectionneur. Et le technicien français a été assez surpris quand il a reçu l’appel de la Fédération tunisienne.

Limogé de son poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite après l’avoir qualifiée pour la compétition, Hervé Renard va tout de même finir par participer à la Coupe du monde 2026. Lundi, il a été nommé à la tête de la Tunisie en remplacement de Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions à la suite de la lourde de défaite des Aigles de Carthage dimanche face à la Suède (1-5) pour leurs débuts dans ce Mondial.

« Mais Sabri est parti ? » Comme indiqué par L’Équipe, Hervé Renard a été contacté par son agent et un membre de la Fédération tunisienne lundi après-midi, lui qui était au Sénégal, où il habite avec sa famille. « Coach, vous connaissez l'équipe tunisienne ? », lui a-t-on demandé. « Mais Sabri est parti ? », s’est interrogé le technicien français, avant qu’on ne lui réponde : « Oui, il va être remplacé. » Observateur assidu du football africain, Hervé Renard connaissait déjà la Tunisie et n’a pas hésité à saisir l’opportunité de participer à cette Coupe du monde.