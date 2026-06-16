Coupe du monde 2026 : La surprise d’Hervé Renard après avoir reçu le coup de fil de la Tunisie

Après sa défaite face à la Suède (1-5) dimanche pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la Tunisie a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi pour nommer Hervé Renard au poste de sélectionneur. Et le technicien français a été assez surpris quand il a reçu l’appel de la Fédération tunisienne.
Limogé de son poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite après l’avoir qualifiée pour la compétition, Hervé Renard va tout de même finir par participer à la Coupe du monde 2026. Lundi, il a été nommé à la tête de la Tunisie en remplacement de Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions à la suite de la lourde de défaite des Aigles de Carthage dimanche face à la Suède (1-5) pour leurs débuts dans ce Mondial.
« Mais Sabri est parti ? »
Comme indiqué par L’Équipe, Hervé Renard a été contacté par son agent et un membre de la Fédération tunisienne lundi après-midi, lui qui était au Sénégal, où il habite avec sa famille. « Coach, vous connaissez l'équipe tunisienne ? », lui a-t-on demandé. « Mais Sabri est parti ? », s’est interrogé le technicien français, avant qu’on ne lui réponde : « Oui, il va être remplacé. » Observateur assidu du football africain, Hervé Renard connaissait déjà la Tunisie et n’a pas hésité à saisir l’opportunité de participer à cette Coupe du monde.
« Il n’y a pas à réfléchir… »
« Il n’y a pas à réfléchir… », a-t-il réagi brièvement auprès de RMC Sport, lui qui va donc vivre son troisième Mondial, après les éditions 2018 (Maroc) et 2022 (Arabie Saoudite). Dans le même groupe, le Japon et les Pays-Bas se sont neutralisés (2-2). Dans la nuit de samedi à dimanche, la Tunisie sera opposée aux Japonais, avant d’affronter les Néerlandais dans celle du jeudi 25 au vendredi 26 juin.