Coupe du monde 2026 : La grande annonce de Cristiano Ronaldo qui va faire plaisir au Portugal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le coup d'envoi de cette Coupe du monde 2026 vient d'être donné au Mexique. Parmi les équipes prétendantes à la victoire, le Portugal fait partie de celles à suivre pour l'ensemble de la compétition. La superstar Cristiano Ronaldo va disputer son dernier Mondial avec sa sélection et à 41 ans, il ne manque pas de partager ses grandes ambitions.

Malgré son âge, Cristiano Ronaldo sera bien de la partie avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Le capitaine de la Seleçao est souvent visé par les critiques en sélection concernant son niveau de jeu, plus forcément à la hauteur. L'attaquant d'Al-Nassr n'a pas hésité à balayer toutes ces critiques en se confiant sur son état physique.

Cristiano Ronaldo donne rendez-vous pour le Mondial Star de l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo n'a pas encore pu remporter cette prestigieuse compétition au cours de sa carrière. A 41 ans, les chances de le faire sont encore présentes au vu des joueurs de qualité présents dans cette équipe. Les derniers matches de préparation ne lui ont pas forcément permis de briller, certains n'hésitant pas à le critiquer. « Physiquement ? Physiquement je me sens bien. Vous n'avez pas vu les matches ? Je crois que je suis en forme. Nous avons une très bonne génération, je suis certain que cette génération va donner de nombreuses joies aux Portugais (...) La préparation a été très bonne. Fatigante, parce que nous travaillons dur. Et c'est normal que nous n'ayons pas été à notre meilleur niveau lors des matches de préparation » confie-t-il à L'Equipe.