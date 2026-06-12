Coupe du monde 2026 : La grande annonce de Cristiano Ronaldo qui va faire plaisir au Portugal

Le coup d'envoi de cette Coupe du monde 2026 vient d'être donné au Mexique. Parmi les équipes prétendantes à la victoire, le Portugal fait partie de celles à suivre pour l'ensemble de la compétition. La superstar Cristiano Ronaldo va disputer son dernier Mondial avec sa sélection et à 41 ans, il ne manque pas de partager ses grandes ambitions.
Malgré son âge, Cristiano Ronaldo sera bien de la partie avec le Portugal pour disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Le capitaine de la Seleçao est souvent visé par les critiques en sélection concernant son niveau de jeu, plus forcément à la hauteur. L'attaquant d'Al-Nassr n'a pas hésité à balayer toutes ces critiques en se confiant sur son état physique.
Cristiano Ronaldo donne rendez-vous pour le Mondial
Star de l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo n'a pas encore pu remporter cette prestigieuse compétition au cours de sa carrière. A 41 ans, les chances de le faire sont encore présentes au vu des joueurs de qualité présents dans cette équipe. Les derniers matches de préparation ne lui ont pas forcément permis de briller, certains n'hésitant pas à le critiquer. « Physiquement ? Physiquement je me sens bien. Vous n'avez pas vu les matches ? Je crois que je suis en forme. Nous avons une très bonne génération, je suis certain que cette génération va donner de nombreuses joies aux Portugais (...) La préparation a été très bonne. Fatigante, parce que nous travaillons dur. Et c'est normal que nous n'ayons pas été à notre meilleur niveau lors des matches de préparation » confie-t-il à L'Equipe.
Le Portugal vers un grand rêve ?
Les joueurs portugais viennent de s'envoler pour les Etats-Unis où ils débuteront leur compétition le 17 juin prochain face à la République démocratique du Congo. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont largement favoris de leur groupe constitué également de l'Ouzbékistan et de la Colombie. « Ce qui est important c'est d'être prêt le 17 juin. C'est là que tout se jouera vraiment. Quand les choses commenceront à se corser, quand la fatigue mentale et physique s'installera et que la chaleur entrera aussi en jeu... c'est alors que l'on verra les vrais champions » rajoute-t-il.