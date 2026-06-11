Daniel Riolo annonce «une folie» aux États-Unis, et cela ne concerne pas la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, le Mexique et l’Afrique du Sud vont lancer la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera majoritairement aux États-Unis. Envoyé spécial sur place, Daniel Riolo lui, a récemment affirmé que le public américain était beaucoup plus concentré sur « la folie » des finales NBA. Explications.

Le mondial est sur le point de démarrer ! Ce jeudi soir (21h), le premier match de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud va lancer les hostilités. Une rencontre qui se déroulera à l’Estadio Azteca de Mexico. Car pour rappel, ce mondial se déroulera certes majoritairement aux États-Unis, mais également au Mexique et au Canada. Et d’après les dernières révélations de Daniel Riolo, envoyé sur place aux USA, le public américain n’est clairement pas encore concentré sur la compétition…

Les USA plus concentrés sur les finales NBA ? « C’est juste fou, la Coupe du Monde pour l’instant ça n’a pas commencé. Les bars hier ça débordait de gens dans la rue, mais c’était pour voir les Finales NBA », a ainsi confié Daniel Riolo pour RMC. « Il faut rappeler un truc, c’est que le football ce n’est pas le sport numéro un ici. Ici il y a un événement, tu ne peux même pas t’imaginer, parce qu’en plus on est à New York, c’est les Knicks qui mènent dans la série face aux Spurs. Tu ne peux pas savoir la folie que c’est dans les rues, les gens, les bouchons, c’était incroyable ! », a ajouté le célèbre éditorialiste avant de poursuivre.