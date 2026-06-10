«Ce n’est pas donné à tout le monde», un grand défi lancé à Ousmane Dembélé avant la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Étincelant au cours des deux dernières saisons avec le PSG, Ousmane Dembélé est attendu au tournant avec l’équipe de France. Auréolé d’un nouveau statut de Ballon d’Or et de double champion d’Europe en titre, l’attaquant parisien va devoir assumer ses responsabilités comme l’a rappelé un certain Jérôme Rothen ce mardi.

Attaquant étincelant du PSG, Ousmane Dembélé est contraint de jouer sur l’aile droite avec l’équipe de France. Un rôle dans lequel la star parisienne semble encore avoir du mal à trouver ses repères. Peu en vue ce lundi soir face à l’Irlande du Nord en amical (3-1), Dembélé a inquiété Jérôme Rothen qui s’est exprimé à ce sujet.

« C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé » « Hier il ne fait pas un bon match du tout. Déjà il n’est pas son style, il provoque beaucoup moins, la preuve il n’y a pas un dribble réussi hier. Il en a peut-être gardé sous la semelle, ou bien tout simplement physiquement il n’était pas dedans et ça peut arriver. Il fait un match neutre, il est absent sur toutes les actions offensives intéressantes de l’équipe de France. Le problème, c’est que les circuits de passe ne sont quasiment pas passés, une trentaine de ballons qu’il a touché… C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé… », a confié l’ancien international Français au sein de son émission Rothen S’enflamme sur RMC. Pour Rothen, Dembélé devra assumer son nouveau statut sur cette Coupe du Monde 2026.