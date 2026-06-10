«Ce n’est pas donné à tout le monde», un grand défi lancé à Ousmane Dembélé avant la Coupe du Monde !

Étincelant au cours des deux dernières saisons avec le PSG, Ousmane Dembélé est attendu au tournant avec l’équipe de France. Auréolé d’un nouveau statut de Ballon d’Or et de double champion d’Europe en titre, l’attaquant parisien va devoir assumer ses responsabilités comme l’a rappelé un certain Jérôme Rothen ce mardi.
Attaquant étincelant du PSG, Ousmane Dembélé est contraint de jouer sur l’aile droite avec l’équipe de France. Un rôle dans lequel la star parisienne semble encore avoir du mal à trouver ses repères. Peu en vue ce lundi soir face à l’Irlande du Nord en amical (3-1), Dembélé a inquiété Jérôme Rothen qui s’est exprimé à ce sujet.
« C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé »
« Hier il ne fait pas un bon match du tout. Déjà il n’est pas son style, il provoque beaucoup moins, la preuve il n’y a pas un dribble réussi hier. Il en a peut-être gardé sous la semelle, ou bien tout simplement physiquement il n’était pas dedans et ça peut arriver. Il fait un match neutre, il est absent sur toutes les actions offensives intéressantes de l’équipe de France. Le problème, c’est que les circuits de passe ne sont quasiment pas passés, une trentaine de ballons qu’il a touché… C’est inquiétant sur le match d’hier qu’il soit autant effacé… », a confié l’ancien international Français au sein de son émission Rothen S’enflamme sur RMC. Pour Rothen, Dembélé devra assumer son nouveau statut sur cette Coupe du Monde 2026.
« Ce n’est pas donné à tout le monde d’assumer ce statut-là »
« Dans un premier temps, il y a sa forme à lui. Sur le match d’hier, il n’a pas été bon, pas été dans sa meilleure forme. Physiquement déjà, mais aussi en termes de confiance. Dans les premiers ballons, quand tu te rends compte que tu n’existes pas dans les circuits de passe, ça joue. Il n’a pas été rassuré. Il est Ballon d’Or et double champion d’Europe en titre, ça te donne de la confiance, du leadership et un statut. Sauf que ce n’est pas donné à tout le monde d’assumer ce statut-là », conclut Jérôme Rothen.