Algérie - Coupe du Monde 2026 : Un scénario lunaire à prévoir pour les Fennecs dans leur poule ?

Amadou Diawara

Lors du Mondial 1982, l'Algérie a été victime du « match de la honte » entre la RFA et l'Autriche. Ces deux dernières équipes ayant maintenu un résultat qui leur permettaient d'accéder au tour suivant, contrairement aux Fennecs. Dans le groupe J à la Coupe du Monde 2026, l'Algérie et l'Autriche pourraient avoir intérêt à perdre leur duel.

L'Algérie a vécu une terrible désillusion lors de la Coupe du Monde 1982. En effet, les Fennecs ont été victimes d'un terrible scénario en Espagne. Avant la troisième journée de la phase de groupes, l'Algérie était bien partie pour se qualifier. En effet, elle était classée en deuxième position de sa poule, à égalité de points avec l'Autriche (4 points). A la traine, la RFA devait donc l'emporter pour valider son ticket pour le tour suivant. Mais alors qu'une large défaite aurait éliminé l'Autriche, les deux sélections ont joué la montre lorsque la RFA menait 1-0. Sachant que tous les matchs de la troisième journée de la phase de groupes ne se jouaient pas en même temps à cette époque, l'Algérie a été victime du « match de la honte » ou du « pacte de Gijon », comme cette rencontre a été communément appelée.

L'Algérie victime du «match de la honte» en 1982 Ironie du sort, l'Algérie est dans la même poule que l'Autriche à la Coupe du Monde 2026. En effet, les deux sélections figurent dans le groupe J avec l'Argentine et la Jordanie. Comme l'a souligné RMC Sport, les Fennecs et les Burschen pourraient avoir tout intérêt à perdre cette rencontre. Explications...