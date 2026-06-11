Coupe du monde 2026 : Une star de l'Angleterre grondée par sa mère pour une raison amusante

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est mercredi 17 juin que l'Angleterre lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face à la Croatie. Alors que ce match se déroulera à Dallas, les Three Lions se trouvaient dernièrement du côté de la Floride. Et voilà que les joueurs de Thomas Tuchel ont eu un peu de mal à appréhender le climat local. Ça a été le cas notamment de Declan Rice, qui n'a pas manqué d'être réprimander par sa mère.

Avec l'équipe de France ou encore l'Espagne, l'Angleterre fait partie des pays favoris pour remporter cette Coupe du monde 2026. Battus en quart de finale par les Bleus en 2022, les Three Lions entendent bien aller au bout cette année. Un parcours qui débutera pour eux le 17 juin prochain avec une rencontre face à la Croatie avant ensuite d'affronter le Ghana puis le Panama. En attendant ce premier match, les joueurs de Thomas Tuchel se préparent du côté de la Floride, où ils ont affronté le Costa Rica. Et voilà que le climat local a quelque peu mis à rude épreuve les joueurs de l'Angleterre.

Les Anglais victimes du climat en Floride Comme d'autres nations, l'Angleterre a du mal avec le climat des Etats-Unis et de la Floride. D'ailleurs, plusieurs clichés n'ont pas manqué de susciter l'amusement et les moqueries sur les réseaux sociaux. Le soleil floridien aura notamment eu raison de Declan Rice. En effet, c'est ainsi qu'on a pu voir le milieu de terrain d'Arsenal et de la sélection anglaise victime de plusieurs coups de soleil. Rice a d'ailleurs été interrogé sur ce sujet par un journaliste et sa réponse a de quoi faire sourire.