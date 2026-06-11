Coupe du monde 2026 : Une star de l'Angleterre grondée par sa mère pour une raison amusante

C'est mercredi 17 juin que l'Angleterre lancera sa Coupe du monde avec une rencontre face à la Croatie. Alors que ce match se déroulera à Dallas, les Three Lions se trouvaient dernièrement du côté de la Floride. Et voilà que les joueurs de Thomas Tuchel ont eu un peu de mal à appréhender le climat local. Ça a été le cas notamment de Declan Rice, qui n'a pas manqué d'être réprimander par sa mère.
Avec l'équipe de France ou encore l'Espagne, l'Angleterre fait partie des pays favoris pour remporter cette Coupe du monde 2026. Battus en quart de finale par les Bleus en 2022, les Three Lions entendent bien aller au bout cette année. Un parcours qui débutera pour eux le 17 juin prochain avec une rencontre face à la Croatie avant ensuite d'affronter le Ghana puis le Panama. En attendant ce premier match, les joueurs de Thomas Tuchel se préparent du côté de la Floride, où ils ont affronté le Costa Rica. Et voilà que le climat local a quelque peu mis à rude épreuve les joueurs de l'Angleterre.
Les Anglais victimes du climat en Floride
Comme d'autres nations, l'Angleterre a du mal avec le climat des Etats-Unis et de la Floride. D'ailleurs, plusieurs clichés n'ont pas manqué de susciter l'amusement et les moqueries sur les réseaux sociaux. Le soleil floridien aura notamment eu raison de Declan Rice. En effet, c'est ainsi qu'on a pu voir le milieu de terrain d'Arsenal et de la sélection anglaise victime de plusieurs coups de soleil. Rice a d'ailleurs été interrogé sur ce sujet par un journaliste et sa réponse a de quoi faire sourire.
« Ma mère m’a tué »
« Je pense que tout le monde a vu ces images, j’étais toute rouge sur les photos de cette séance. Ma mère m’a tué. Honnêtement, le premier jour, il a fallu s’habituer à cette chaleur. Venant d’Angleterre, où le temps est imprévisible, avec toutes sortes de climats, arriver ici et avoir toujours 30 degrés, ça vous prend vraiment aux tripes », a confié Declan Rice, rapporté par Le Parisien, visiblement réprimandé par sa mère à cause de ses coups de soleil.