Mbappé fera mieux que Messi et Cristiano Ronaldo : Sa promesse à l'équipe de France pour la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne reste plus que quatre jours avant que le Mexique et l'Afrique du sud donnent le coup d'envoi de ce Mondial 2026 en Amérique du nord. Pendant un peu plus d'un mois, les meilleurs joueurs de la planète se disputeront le plus beau des trophées : la Coupe du monde. Concernant les meilleurs buteurs, Kylian Mbappé a pris les paris avant le début de la compétition.

J-9 pour l'équipe de France et -J-10 pour l'Argentine ainsi que le Portugal. En effet, les supporters des Bleus vont devoir attendre jusqu'au mardi 16 juin pour voir le groupe entraîné par Didier Deschamps faire son entrée en lice face au Sénégal dans cette Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Championne du monde en titre, l'Argentine de Lionel Messi sera opposée à l'Algérie quelques heures plus tard. Il en va de même pour le Portugal de Cristiano Ronaldo à la République Démocratique du Congo.

Lamune Yamal, le serial buteur de l'Espagne pendant la Coupe du monde selon Mbappé Du haut de leurs 41 et bientôt 39 ans, il va sans dire que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vivent leur sixième et dernière Coupe du monde. Kylian Mbappé lui, en est à sa troisième. Interrogé par le streamer @Fiago7, le capitaine de l'équipe de France s'est pris au jeu des pronostics sur les meilleurs buteurs du Mondial à venir. Florian Wirtz ou Lamine Yamal ? Yamal, Memphis Depay ou la star du FC Barcelone ? Même réponse. Mohamed Salah ne marquera pas plus de buts que l'attaquant espagnol selon Mbappé, même son de cloche pour Erling Braut Haaland.