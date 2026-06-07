Mbappé fera mieux que Messi et Cristiano Ronaldo : Sa promesse à l'équipe de France pour la Coupe du monde

Il ne reste plus que quatre jours avant que le Mexique et l'Afrique du sud donnent le coup d'envoi de ce Mondial 2026 en Amérique du nord. Pendant un peu plus d'un mois, les meilleurs joueurs de la planète se disputeront le plus beau des trophées : la Coupe du monde. Concernant les meilleurs buteurs, Kylian Mbappé a pris les paris avant le début de la compétition.
J-9 pour l'équipe de France et -J-10 pour l'Argentine ainsi que le Portugal. En effet, les supporters des Bleus vont devoir attendre jusqu'au mardi 16 juin pour voir le groupe entraîné par Didier Deschamps faire son entrée en lice face au Sénégal dans cette Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Championne du monde en titre, l'Argentine de Lionel Messi sera opposée à l'Algérie quelques heures plus tard. Il en va de même pour le Portugal de Cristiano Ronaldo à la République Démocratique du Congo.
Lamune Yamal, le serial buteur de l'Espagne pendant la Coupe du monde selon Mbappé
Du haut de leurs 41 et bientôt 39 ans, il va sans dire que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vivent leur sixième et dernière Coupe du monde. Kylian Mbappé lui, en est à sa troisième. Interrogé par le streamer @Fiago7, le capitaine de l'équipe de France s'est pris au jeu des pronostics sur les meilleurs buteurs du Mondial à venir. Florian Wirtz ou Lamine Yamal ? Yamal, Memphis Depay ou la star du FC Barcelone ? Même réponse. Mohamed Salah ne marquera pas plus de buts que l'attaquant espagnol selon Mbappé, même son de cloche pour Erling Braut Haaland.
Mbappé l'assure, il marquera plus que Messi et Ronaldo
Cependant, fidèle en son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé est persuadé que Vinicius Jr va inscrire plus de buts avec le Brésil que Lamine Yamal avec l'Espagne. Réputé pour son habilité à trouver le chemin des filets, Harry Kane ne fera pas mieux que Vinicius Jr aux yeux du champion du monde 2018. Néanmoins, un autre champion du monde en la personne de Lionel Messi sera bien plus décisif sur le plan des buts que Vinicius Jr selon Kylian Mbappé. Concernant le duel Cristiano Ronaldo - Lionel Messi, avantage à Ronaldo puisqu'il est « attaquant de pointe ». Puis est venue le dilemme : Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé ? Le Français a voté pour lui-même. Reste à savoir si le meilleur buteur de l'édition précédente avec 7 réalisations parviendra une fois de plus à empiler les buts.