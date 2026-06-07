Coupe du monde : Une autre sélection après l'équipe de France ? Deschamps sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire d'amour de 14 ans dans la peau du sélectionneur et de 11 ans avec le maillot tricolore. Voilà la durée de l'engagement officiel de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Une fois la Coupe du monde terminée, le contrat de Deschamps prendra fin avec la Fédération française de football, mais il restera un amoureux des Bleus quoi qu'il arrive. Et même en cas de travail dans une autre sélection ?

C'est un secret de polichinelle certes, mais Didier Deschamps ne passera pas l'été dans ses fonctions de sélectionneur pour la première fois depuis la coupure estivale de 2013. En effet, DD va vivre son ultime compétition dans son costume de coach de l'équipe nationale tricolore avant de céder sa place à Zinedine Zidane selon toute vraisemblance. Quel avenir pour Deschamps ? Il a assuré une fois de plus au Parisien qu'il avait « la liberté de choisir » et qu'il n'allait pas prendre sa « retraite ».

«Je resterai un supporter de l’équipe de France» Quelque que soit son choix, Didier Deschamps restera fidèle aux Bleus dans la peau d'un supporter inconditionnel refusant d'apporter son avis dans les médias une fois son aventure terminée. « Je resterai un supporter de l’équipe de France. Un supporter silencieux. Vous pourrez essayer tant que vous voudrez, je suis tellement attaché à ce maillot que je m’interdirai de commenter tout ce qui pourra se passer ».