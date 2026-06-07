Equipe de France : Zidane arrive, Deschamps se lâche à une semaine de la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une Last Dance aux Etats-Unis pour Didier Deschamps avant de rendre son tablier de sélectionneur de l'équipe de France comme le stipule son contrat avec la Fédération française de football. Après quoi, son successeur reprendra le flambeau. Et sauf coup de tonnerre, le poste sera occupé par Zinedine Zidane après la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Une surmédiatisation qui agace Deschamps ? Pas le moins du monde quand bien même il n'ait aucun conseil à lui communiquer.

Le changement c'est (presque) pour maintenant. Depuis la fin de l'Euro 2012 et le remplacement de Laurent Blanc par Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, les Bleus sont dirigés par un seul et même sélectionneur : le capitaine de France 98 épaulé par Guy Stéphan en tant que coach adjoint. Après la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Deschamps se retirera comme le stipule l'expiration de son contrat convenu avec la Fédération française de football en janvier 2023. Et après ? Zinedine Zidane est bien parti pour lui succéder.

«Je n’ai aucun conseil à donner. Et cela n’a rien à voir avec l’identité de la personne qui prendra probablement mon poste» Invité à s'exprimer sur le futur sélectionneur de l'équipe de France et un éventuel conseil à lui glisser au vu de son expérience du poste depuis plus d'une décennie, Didier Deschamps a raconté une anecdote concernant Rudi Garcia qui est à la tête des Diables Rouges. « Quand on me sollicite, je suis disponible. Avant de devenir sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, qui n’avait jusqu’ici entraîné qu’en club, m’a sollicité. On a échangé autour de ce qui est mon travail depuis 2012. Je n’ai aucun conseil à donner. Et cela n’a rien à voir avec l’identité de la personne qui prendra probablement mon poste (rires). Chacun fait selon ce qu’il pense, ce qu’il est et la situation qui se présente. Je resterai un supporter de l’équipe de France. Un supporter silencieux. Vous pourrez essayer tant que vous voudrez, je suis tellement attaché à ce maillot que je m’interdirai de commenter tout ce qui pourra se passer ».