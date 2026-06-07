Kylian Mbappé et les stars de l’équipe de France en colère : Didier Deschamps répond à la polémique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant déjà milité dans le passé concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé ainsi que d’autres stars des Bleus n’auraient pas du tout apprécié une publicité de Betclic dans laquelle ils apparaissent. Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps a évoqué le sujet avec précaution.

Ce samedi, l’Equipe a lâché une grosse révélation concernant l’équipe de France. Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et Michael Olise seraient très remontés en raison d’une publicité diffusée avec leurs images par le site de paris en ligne Betclic. D’après le quotidien sportif, l’attaquant du Real Madrid et le milieu offensif de Manchester City auraient été particulièrement en colère concernant cette campagne publicitaire. Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet.

« Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs donc ils ont des droits d'image » « Moi, je ne suis pas là-dedans. Il y a toujours eu des discussions. Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs donc ils ont des droits d'image. Il y a des chartes », a ainsi confié Didier Deschamps, alors que Betclic a eu l’autorisation de la part de la fédération de pouvoir utilisé les images des joueurs pour sa publicité…