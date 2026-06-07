Kylian Mbappé et les stars de l’équipe de France en colère : Didier Deschamps répond à la polémique !

Ayant déjà milité dans le passé concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé ainsi que d’autres stars des Bleus n’auraient pas du tout apprécié une publicité de Betclic dans laquelle ils apparaissent. Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps a évoqué le sujet avec précaution.
Ce samedi, l’Equipe a lâché une grosse révélation concernant l’équipe de France. Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et Michael Olise seraient très remontés en raison d’une publicité diffusée avec leurs images par le site de paris en ligne Betclic. D’après le quotidien sportif, l’attaquant du Real Madrid et le milieu offensif de Manchester City auraient été particulièrement en colère concernant cette campagne publicitaire. Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps a été interrogé à ce sujet.
« Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs donc ils ont des droits d'image »
« Moi, je ne suis pas là-dedans. Il y a toujours eu des discussions. Les fédérations ne sont pas les employeurs des joueurs donc ils ont des droits d'image. Il y a des chartes », a ainsi confié Didier Deschamps, alors que Betclic a eu l’autorisation de la part de la fédération de pouvoir utilisé les images des joueurs pour sa publicité…
« Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d'autres non, il ne faut pas exagérer quand même »
« On fait en sorte que ça se passe du mieux possible à chaque fois, mais il peut y avoir des excès, que ce soit à travers les campagnes de publicité, le marketing aujourd'hui, c'est souvent pour accrocher l'œil, mais ce n'est peut-être pas toujours en accord avec le sportif. Je peux être alerté sur certaines idées de certains partenaires. Il y a des trucs que je veux bien comprendre et d'autres non, il ne faut pas exagérer quand même. Mais bon, ils ont des droits, ils donnent des sommes très importantes. Il faut trouver le juste milieu, sans que ça devienne un problème insurmontable », conclut le sélectionneur des Bleus…