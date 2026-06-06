Kylian Mbappé et Rayan Cherki en colère : La publicité qui ne passe pas avec l'équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, les joueurs de l’équipe de France sont très attentifs à l’utilisation de leurs images. D’après les dernières révélations de l’Equipe, plusieurs joueurs des Bleus dont Kylian Mbappé et Rayan Cherki n’ont clairement pas aimé une publicité diffusée par le site de paris en ligne Betclic utilisant leurs images. Explications.

Une grosse colère avant le départ pour les États-Unis. D’ici quelques jours, l’équipe de France s’envolera pour la Coupe du Monde 2026 avant de faire son entrée en lice face au Sénégal le 17 juin prochain. Alors que les Bleus ont donné beaucoup d’interviews et tourné beaucoup de publicités au cours des derniers jours, un malaise aurait récemment éclaté. En effet, le journal l’Equipe révèle ce samedi soir que plusieurs joueurs n’auraient pas du tout apprécié que certaines de leurs images aient été récupérées puis utilisées par le site de paris en ligne Betclic dans le cadre d’une campagne publicitaire.

Mbappé et Cherki très énervés contre une pub de Betclic Selon le quotidien, Rayan Cherki et Kylian Mbappé sont les joueurs les plus énervés par cette fameuse publicité, même si Ousmane Dembélé, Désiré Doué, et Michael Olise, également présents sur cette dernière, la conteste également. En 2024, le capitaine de l’équipe de France expliquait déjà ne pas vouloir être associé aux sites de paris sportifs : « En fait, on n'était pas d'accord sur la charte des droits à l'image : la malbouffe, la promotion des paris sportifs... On est l'équipe de France, on inspire. Certains d'entre nous viennent de quartiers où cela détruit un nombre incalculable de gens. Ça a détruit des gens que je connais », indiquait ainsi Kylian Mbappé.