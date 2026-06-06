Rayan Cherki rappelé à l’ordre par Didier Deschamps : La sortie qui a fait parler en équipe de France

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours de la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire en match amical jeudi. Lors de ce match, Rayan Cherki s'est particulièrement illustré en inscrivant un beau but. Il a donc été interrogé ensuite sur TF1 et a évoqué le Mondial à venir de manière très spontanée. Une déclaration qui n'a pas fait plaisir à tout le monde du côté du clan Deschamps...

Réputé pour son franc-parler et sa spontanéité même en interview, Rayan Cherki n'a pas fait dans la demi-mesure en évoquant la Coupe du monde avec les Bleus. « On n'ira pas à la Coupe du monde pour être favoris, on ira pour écraser tout le monde » a-t-il déclaré en direct sur TF1. Une sortie pleine de confiance qui ne correspond pas vraiment aux consignes du clan Deschamps. Le staff s'exprime.

« Il n'y a absolument aucun problème entre Rayan et Didier Deschamps » Présent au poste de sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a souvent brillé par sa prudence au moment d'évoquer les grands rendez-vous. Cette sortie médiatique de Rayan Cherki pleine de confiance n'a pas été comprise par le staff des Bleus dans un premier temps. Il faut faire aux excès de confiance même si l'entourage assure qu'il n'y a rien de grave. « Il n'y a absolument aucun problème entre Rayan et Didier Deschamps. C'est une interview de dix minutes où Rayan s'exprime librement. Et sur une phrase, il entend, avec ses mots, ceux de sa génération, affirmer l'ambition de l'équipe de France. L'échange s'est déroulé dans la plus grande bienveillance » confie une source de l'entourage des Bleus pour L'Equipe. Pas de quoi remettre en question le statut sportif de Rayan Cherki donc.