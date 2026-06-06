«C’est son problème» : Riolo compare Cherki à Zidane, un champion du monde 1998 le calme immédiatement

Présent dans la liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Rayan Cherki a brillé lors du match amical contre la Côte d'Ivoire jeudi soir, ouvrant le score d'un magnifique but. Ses qualités rappellent celle de Zinédine Zidane à Daniel Riolo. Un consultant est beaucoup moins catégorique.
Repéré à un très jeune âge pour ses belles qualités ballon au pied, Rayan Cherki fait désormais les beaux jours de Manchester City. A 22 ans, l'ancien Lyonnais va disputer la Coupe du monde avec l'Equipe de France et ses qualités pourraient beaucoup servir aux Bleus. Daniel Riolo n'avait pas hésité à le comparer à Zidane, une prise de parole un peu osée selon Lionel Charbonnier.
Cherki comparé à Zidane, Lionel Charbonnier ne valide pas
Ancien gardien de but, Lionel Charbonnier était présent lors de la Coupe du monde 1998 remportée par les Bleus, même s'il n'a pas joué. Il a pu voir Zinédine Zidane évoluer de très près et la comparaison entre Rayan Cherki et la légende du football français a ses limites selon lui. « J’ai vu qu’on le comparait un peu à Zizou. C’est pour l’instant très prématuré. La différence dans l’aspect créatif il y en a pas énormément avec Cherki, par contre dans les sorties de balle, le bien qu’il te fait, Zizou était clinique, mais jamais risqué. Là, Rayan, c’est son problème » assure-t-il, dans l'After Foot sur RMC.
Cherki, la solution pour Didier Deschamps ?
Plutôt boudé par Didier Deschamps jusque-là malgré son talent très prometteur, Rayan Cherki a disputé son 6ème match seulement avec les Bleus face à la Côte d'Ivoire. On sait que son statut ne lui permet pas d'être titulaire actuellement dans l'équipe mais il a prouvé qu'il était capable de réaliser de très belles performances. Reste à savoir si Deschamps tentera le pari lors de cette Coupe du monde pour sa dernière expérience en tant que sélectionneur des Bleus.