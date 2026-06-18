Belgique : C'est fini après la Coupe du monde ? Rudi Garcia lâche déjà des indices pour son avenir

Pour la Belgique, la Coupe du monde 2026 a débuté avec un match nul (1-1) face à l'Egypte. Les hommes de Rudi Garcia aspirent pourtant à bien mieux pour cette compétition de l'autre côté de l'Atlantique. Les résultats pourraient d'ailleurs influencer l'avenir du sélectionneur des Diables Rouges. Aujourd'hui, le contrat de Garcia expire après le tournoi et voilà que le principal intéressé en a dit plus sur ses envies pour la suite.
En 2022, la Coupe du monde avait un fiasco pour la Belgique. En effet, les Diables Rouges avaient été éliminés dès les poules, finissant à la 3ème place derrière le Maroc et la Croatie. 4 ans plus tard, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers veulent faire mieux que cela, eux qui ont commencé avec un match nul face à l'Egypte (1-1). Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia devra trouver les solutions lors des prochains matchs face à l'Iran et la Nouvelle-Zélande. En fin de contrat, l'ancien entraîneur de l'OM joue son avenir lors de cette compétition.
« Je me vois bien continuer ici »
A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Rudi Garcia s'est d'ailleurs exprimé sur la suite de sa carrière. Actuel sélectionneur de la Belgique, il a confié se voir continuer à ce poste : « Quelle sera mon histoire après la Coupe du monde ? Je n'en sais rien. Je vais arrêter ma carrière ? Non, je continuerai, c'est sûr. Après, je ne ferai pas 10 encore, même si je ne me suis fixé aucune date de retraite. Il y a encore plein de choses à faire. J'ai le feu. Il y a une génération en Belgique vraiment intéressante qui arrive. Je me vois bien continuer ici, il n'y a pas de raison de partir ». A voir maintenant si la fédération belge voudra continuer avec lui...
Un retour en France toujours possible, mais...
Et s'il venait à quitter la Belgique, Rudi Garcia a déjà quelques idées pour son prochain challenge. « Après, si ça ne se fait pas en Belgique, on verra bien. L'Espagne, la Premier League, franchement le championnat que j'aimerais bien découvrir. L'histoire avec la France est-elle terminée ? Non. Il ne faut jamais dire jamais, même si je pense qu'il n'y a plus beaucoup de clubs en France qui pourraient m'intéresser », a-t-il confié.