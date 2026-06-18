Belgique : C'est fini après la Coupe du monde ? Rudi Garcia lâche déjà des indices pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la Belgique, la Coupe du monde 2026 a débuté avec un match nul (1-1) face à l'Egypte. Les hommes de Rudi Garcia aspirent pourtant à bien mieux pour cette compétition de l'autre côté de l'Atlantique. Les résultats pourraient d'ailleurs influencer l'avenir du sélectionneur des Diables Rouges. Aujourd'hui, le contrat de Garcia expire après le tournoi et voilà que le principal intéressé en a dit plus sur ses envies pour la suite.

En 2022, la Coupe du monde avait un fiasco pour la Belgique. En effet, les Diables Rouges avaient été éliminés dès les poules, finissant à la 3ème place derrière le Maroc et la Croatie. 4 ans plus tard, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers veulent faire mieux que cela, eux qui ont commencé avec un match nul face à l'Egypte (1-1). Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia devra trouver les solutions lors des prochains matchs face à l'Iran et la Nouvelle-Zélande. En fin de contrat, l'ancien entraîneur de l'OM joue son avenir lors de cette compétition.

« Je me vois bien continuer ici » A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Rudi Garcia s'est d'ailleurs exprimé sur la suite de sa carrière. Actuel sélectionneur de la Belgique, il a confié se voir continuer à ce poste : « Quelle sera mon histoire après la Coupe du monde ? Je n'en sais rien. Je vais arrêter ma carrière ? Non, je continuerai, c'est sûr. Après, je ne ferai pas 10 encore, même si je ne me suis fixé aucune date de retraite. Il y a encore plein de choses à faire. J'ai le feu. Il y a une génération en Belgique vraiment intéressante qui arrive. Je me vois bien continuer ici, il n'y a pas de raison de partir ». A voir maintenant si la fédération belge voudra continuer avec lui...