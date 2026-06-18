Un commentateur suspendu en pleine Coupe du monde : L’erreur «inacceptable» qui ne passe pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une erreur qui fait tache et qui a de lourdes conséquences pour le principal intéressé. Pendant plusieurs minutes, Murat Ekrem Çimen, commentateur à la télévision turque, a confondu les joueurs de l’Iran avec ceux de la Nouvelle-Zélande durant l’entrée en lice des deux équipes à la Coupe du monde (2-2). Une erreur qui n’est pas restée sans réponse de la part de la chaîne TRT.

Entré en lice dans cette Coupe du monde en Amérique du nord ce lundi 15 juin dans un contexte géopolitique très particulier, l’Iran a fait match nul face à la Nouvelle-Zélande (2-2). Une rencontre qui a donné lieu à une polémique improbable en Turquie, où le commentateur de la chaîne TRT s’est trompé d'équipes. Pendant les quatre premières minutes, Murat Ekrem Çimen a ainsi décrit les attaques de l'Iran (qui jouait en blanc) comme s'il s'agissait de celles de la Nouvelle-Zélande (en noir), et vice-versa. Une erreur « inacceptable » pour ses dirigeants qui ont sévi.

« Il est inacceptable qu’une personnalité ayant plus de 30 ans d’expérience dans le journalisme sportif commette une telle erreur » Murat Ekrem Çimen ne reviendra pas au micro pour le reste de la Coupe du monde, ses supérieurs ayant décidé de l’écarter de l’antenne après cette longue séquence relayée sur les réseaux sociaux. « Pour TRT, il est inacceptable qu’une personnalité ayant plus de 30 ans d’expérience dans le journalisme sportif commette une telle erreur. TRT ne tolère aucune pratique qui enfreint les normes de diffusion lors d’événements nationaux et internationaux touchant des millions de téléspectateurs », a indiqué la chaîne, révélant que des « procédures administratives et d’enquête nécessaires concernant cette erreur, qui va à l’encontre des décennies d’expertise, d’expérience et des exigences de qualité de TRT Sports, ont été immédiatement engagées. Une fois la procédure terminée, les mesures nécessaires seront pleinement mises en œuvre ».