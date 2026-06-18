Coupe du monde 2026 : Coup dur pour l’équipe de France, un joueur est déjà blessé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Bleus sont entrés dans leur Coupe du monde avec une victoire importante pour la suite de la compétition face au Sénégal mardi (3-1). Un succès dans lequel ils n’ont forcément pas tous eu un rôle à jouer puisque les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps ne peuvent évidemment pas tous participer. C’est pourquoi un match d’entraînement a été organisé par le staff de l’équipe de France qui a témoigné d’une blessure, celle de Malo Gusto.

Il avait montré beaucoup d’implication sur le plan offensif lors de ses entrées en jeu face à la Côte d’Ivoire (1-2) et l’Irlande du Nord (3-1) lors des matchs de préparation de cette Coupe du monde 2026. Mais Malo Gusto n’a pas pu prendre part à la première sortie de l’équipe de France dans ce Mondial mardi soir contre le Sénégal au MetLife Stadium (3-1). Un choix de Didier Deschamps qui ne l’a pas fait entrer en jeu contrairement à son management prôné pour les deux matchs précédents.

«Malo Gusto qui a pris un coup lors d’un contact involontaire avec Lucas Digne» Comme d’autres joueurs n’ayant pas disposé d’un temps de jeu conséquent face aux Lions de la Teranga, Malo Gusto a pris part à une rencontre amicale dans l’optique de rester actif. Cependant, au fil de cette opposition, le dribble tenté par le latéral droit de Chelsea a débouché sur un contact avec Lucas Digne, autre doublure au poste de latéral des Bleus, et une sortie sur blessure. « Ce qu’on va retenir de cette opposition amicale, c’est qu’il y a un bobo de dernière minute. Malo Gusto qui a pris un coup lors d’un contact involontaire avec Lucas Digne. Un petit dribble de Malo Gusto, le pied de Digne qui traîne et Gusto est resté au sol, est parti en boitant ». a confié Florent Germain sur les ondes de RMC mercredi soir.