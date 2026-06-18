Coupe du monde 2026 - Soirée de légende pour Kylian Mbappé : Est-il déjà le plus grand joueur de l’histoire de l’équipe de France ?

La rédaction

Kylian Mbappé a parfaitement entamé sa Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé ce mardi, le capitaine de l’équipe de France a contribué à la victoire des siens contre le Sénégal. L’attaquant de 27 ans a par la même occasion fait tomber deux records chez les Bleus. De ce fait, est-il devenu le plus grand joueur de l’histoire de la sélection tricolore ? C’est notre sondage du jour !

Pour Kylian Mbappé, la Coupe du monde 2026 a démarré d’une excellente manière. Le capitaine de l’équipe de France a fortement contribué à la victoire contre le Sénégal ce mardi (3-1) avec son doublé lors de l’entrée en lice de la sélection tricolore. Par la même occasion, la star du Real Madrid a fait tomber deux records des Bleus.

Kylian Mbappé a dépassé Olivier Giroud en équipe de France... Kylian Mbappé a en effet enfin dépassé Olivier Giroud en tête du classement des meilleurs buteurs en équipe de France. Contre les Lions de la Teranga, le natif de Bondy a inscrit ses 57e et 58e réalisations sous le maillot tricolore. L’ancien du PSG est donc devenu le joueur le plus prolifique de l’histoire des Bleus, le tout en 99 sélections. Mais ce n’est pas tout.