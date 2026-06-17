Équipe de France : C’est du jamais vu en Coupe du monde, la folle statistique de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’instar de l’édition précédente au cours de laquelle il avait marqué plusieurs buts lors de trois matchs distincts, Kylian Mbappé part sur les mêmes bases pour cette Coupe du monde 2026. En atteste son doublé signé mardi soir face au Sénégal (3-1). Ce qui lui permet d’écrire son nom en lettres d’or dans le panthéon statistiques de la Coupe du monde. Explications.

Monsieur Coupe du monde. Il avait inscrit un triplé lors de sa dernière apparition dans la compétition en finale du Mondial 2022 (3-3 puis 2-4 aux tirs au but face à l’Argentine). Mardi, à l’occasion du premier match de l’édition 2026 contre le Sénégal (3-1), Kylian Mbappé a ajouté deux buts à son catalogue en Coupe du monde. Ce qui porte son total à 14, à deux longueurs des recordman Miroslav Klose et Lionel Messi. Au MetLife Stadium, Mbappé a écrit son nom dans une nouvelle page de l’histoire du Mondial, un record établi sur le sol américain.

Kylian Mbappé sur sa folle lancée de 2022 sur le plan statistiques A bientôt 27 ans, Kylian Mbappé participe déjà à sa troisième Coupe du monde. En 2018, il signait un doublé en 1/8ème de finale face à l’Argentine de Lionel Messi (4-3) et se révélait pleinement aux yeux du monde. Quatre ans plus tard, doté d’un tout autre statut, le numéro 10 de l’équipe de France a enchaîné les matchs à plusieurs buts marqués. Contre le Danemark (2-1), la Pologne (3-1) et donc le triplé en finale contre l’Argentine.