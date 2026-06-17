France/Sénégal : Un clash éclate à la télévision américaine avec Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l'équipe de France a lancé sa Coupe du monde de la meilleure des manières avec une victoire face au Sénégal (3-1). Portés notamment par un doublé de Kylian Mbappé, les Bleus ont toutefois eu du mal à rentrer dans le match, réalisant une première mi-temps compliquée. D'ailleurs, ces 45 premières minutes des joueurs de Didier Deschamps ont été à l'origine de quelques frictions à la télévision américaine.

Pour son entrée en lice, l'équipe de France avait fort à faire face à l'une des meilleures équipes africaines, le Sénégal. Les Bleus ont d'ailleurs connu quelques difficultés face aux hommes d'Emerse Faé, réussissant finalement à faire la différence en deuxième mi-temps. C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score avant que Bradley Barcola n'aggrave la marque. Si Ibrahim Mbaye avait redonné un peu d'espoir aux Sénégalais, un doublé de Mbappé a scellé la rencontre.

« La France, arrogante, un peu facile » Décisive en deuxième mi-temps, l'équipe de France a toutefois eu du mal en première mi-temps face au Sénégal. Une prestation largement critiquée à la télévision américaine. En effet, au micro de Fox Sports, Landon Donovan a lâché sur les 45 premières minutes des Bleus : « La France, arrogante, un peu facile, se contente quasiment du minimum ». Mais voilà que les propos de l'ex-international américain n'ont clairement pas fait l'unanimité chez ses collègues, à commencer par Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic.