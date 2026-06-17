France/Sénégal : Un clash éclate à la télévision américaine avec Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic

Ce mardi soir, l'équipe de France a lancé sa Coupe du monde de la meilleure des manières avec une victoire face au Sénégal (3-1). Portés notamment par un doublé de Kylian Mbappé, les Bleus ont toutefois eu du mal à rentrer dans le match, réalisant une première mi-temps compliquée. D'ailleurs, ces 45 premières minutes des joueurs de Didier Deschamps ont été à l'origine de quelques frictions à la télévision américaine.
Pour son entrée en lice, l'équipe de France avait fort à faire face à l'une des meilleures équipes africaines, le Sénégal. Les Bleus ont d'ailleurs connu quelques difficultés face aux hommes d'Emerse Faé, réussissant finalement à faire la différence en deuxième mi-temps. C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score avant que Bradley Barcola n'aggrave la marque. Si Ibrahim Mbaye avait redonné un peu d'espoir aux Sénégalais, un doublé de Mbappé a scellé la rencontre.
« La France, arrogante, un peu facile »
Décisive en deuxième mi-temps, l'équipe de France a toutefois eu du mal en première mi-temps face au Sénégal. Une prestation largement critiquée à la télévision américaine. En effet, au micro de Fox Sports, Landon Donovan a lâché sur les 45 premières minutes des Bleus : « La France, arrogante, un peu facile, se contente quasiment du minimum ». Mais voilà que les propos de l'ex-international américain n'ont clairement pas fait l'unanimité chez ses collègues, à commencer par Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic.
« Les ignorants diront que c’est de l’arrogance, les personnes intelligentes de la confiance »
Consultant sur Fox Sports, Thierry Henry n'a pas hésité à répondre rapidement à Landon Donovan concernant la première mi-temps de l'équipe de France. « En fait, je vais passer là-dessus. Je ne comprends pas. Parce qu’on ne mène pas 1, 2 ou 3-0 après 15 minutes il faut tenir ce genre de propos ? Concentrons-nous sur le match, nous savions tous ce qui allait se passer. Si les gens ignorent comment joue le Sénégal, à quel point il est fort, c’est leur problème », a lâché le champion du monde 98. A la fin du match, Zlatan Ibrahimovic a lui dit : « Les ignorants diront que c’est de l’arrogance, les personnes intelligentes de la confiance ».