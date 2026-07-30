Mercato : Un autre club prestigieux tente de devancer le PSG pour Ferran Torres, mais le FC Barcelone ne veut pas lâcher son champion du monde

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, le PSG a coché le nom de Ferran Torres pour se renforcer offensivement lors de ce mercato estival. Problème, un autre club serait déterminé à mettre la main sur le récent buteur de la finale de la Coupe du monde. Dans le même temps, le FC Barcelone n’a pas pour projet de se séparer de son international espagnol.

Le PSG a repris l’entraînement ces derniers jours et cela s’est fait avec un groupe restreint. Le club de la capitale ne peut pas encore compter sur la majorité de ses joueurs qui étaient présents à la Coupe du monde et à cela il faut ajouter la quasi-absence de nouvelles recrues. Pour le moment, Paris n’a recruté qu’un seul nouvel élément en la personne d’Alessandro Longoni, jeune gardien de but de 18 ans qui est arrivé en provenance de l’AC Milan pour occuper la troisième place dans la hiérarchie des portiers.

Le PSG veut Ferran Torres Une seule recrue pour le moment donc, mais cela est voué à changer. Le club de la capitale est en négociations depuis plusieurs semaines avec certains joueurs, dont Ferran Torres. Le récent champion du monde et buteur en finale est très apprécié par Luis Enrique, qui a collaboré avec lui lorsqu’il était sélectionneur de la Roja, et il ne verrait pas d’un mauvais œil un départ du FC Barcelone. D’après les informations du journaliste Matteo Morretto, le PSG doit toutefois faire face à la concurrence de l’Atlético de Madrid dans ce dossier, qui pourrait bien perdre Julian Alvarez, qui rêverait du Barça justement.

Ferran Torres va discuter avec le FC Barcelone Le PSG va donc devoir devancer les Colchoneros s’il veut s’offrir les services de Ferran Torres, mais avant tout il faudra trouver un accord avec le FC Barcelone. Toujours selon le journaliste Matteo Moretto, les dirigeants barcelonais auraient prévu de rencontrer leur joueur dans les prochains jours pour discuter d’une prolongation de contrat, mais il y a peu de chances que cela aboutisse. L’hypothèse que l’attaquant reste chez les Blaugrana sans prolonger et parte librement l’été prochain existe également.