15M€ : Voilà comment l’OM pourrait récupérer un chèque inespéré et bienvenu cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêt à se séparer de ses éléments importants en fonction des offres reçues pour assainir ses finances, l’Olympique de Marseille pourrait obtenir jusqu’à 15 millions d’euros d'ici à la fin du mercato grâce à d’anciens joueurs, et aux clauses intégrées par la direction de l’époque.

L’échec de l’OM à se qualifier pour la Ligue des champions représente un manque à gagner financier important pour le club, contraint de vendre cet été pour renflouer les caisses. Mason Greenwood s’est engagé en faveur de Fenerbahçe pour 40 millions d'euros plus des bonus (une partie de la somme est récupérée par Manchester United) tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le Deportivo La Corogne. De son côté, le Genoa a mis la main sur Hamed Junior Traoré sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en prenant en charge l’intégralité de son salaire. Une excellente nouvelle pour l’écurie phocéenne, qui pourrait encore perdre Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Pierre-Emile Højbjerg, Amine Gouiri ou encore Igor Paixão en fonction des offres reçues avant la fin du mercato estival.

« Je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation » « Il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président, Grégory Lorenzi ainsi qu'à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG. Je n'ai aucune prise là-dessus, confiait cette semaine Bruno Genesio. En revanche, je pense qu'il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J'échange quotidiennement avec les joueurs afin qu'ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato. »

Ndiaye, Sarr, Rowe... Ces joueurs qui peuvent rapporter gros à l’OM On l’a compris, chaque euro est bon à prendre pour l’OM, qui pourrait compter sur certains de ses anciens joueurs afin de récupérer une jolie somme comme l’explique Onze Mondial. Et pour cause, Pablo Longoria et la direction de l’époque avaient inclus des pourcentages sur les reventes ou sur les plus-values futures dans plusieurs deals. Cela a notamment été le cas avec Iliman Ndiaye (Everton), courtisé par Al-Hilal en Arabie saoudite. Un transfert qui pourrait rapporter entre 4 et 5 millions d’euros à l’OM selon le prix final. Le même cas de figure pourrait se présenter avec Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Elye Wahi (Francfort) et Ismaël Koné (Suassuolo) à plus long terme, un transfert était écarté après sa grave blessure au Mondial.