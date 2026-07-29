Frustré, Bradley Barcola veut quitter Paris : Le PSG avait déjà donné des indices dans la presse ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, l’Equipe a lâché une bombe en révélant que Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en juin 2028 au PSG, ne souhaitait pas prolonger à Paris. Alors que la question d’un départ du numéro 29 est plus que jamais sur la table, le club de la capitale avait déjà évoqué la problématique de son statut en équipe première dans la presse.

Dans les prochaines semaines, le transfert de Bradley Barcola pourrait devenir l’une des grosses sensations de ce mercato estival. Pour rappel, l’Equipe a révélé il y a quelques jours que l’ailier de 23 ans avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Lié jusqu’en juin 2028 à Paris, l’international Français pourrait donc être vendu dès cet été, et ce à un gros montant. Comme révélé par Foot Mercato, Bradley Barcola a donné sa priorité à Liverpool en cas de départ cet été.

Barcola frustré par son statut au PSG ? Du côté du PSG, on valorise le joueur né en 2002 à 170M€. Une somme extrêmement importante, mais qui a été minutieusement fixée par les dirigeants parisiens, qui se sont appuyés sur plusieurs transferts récents en Premier League notamment afin de déterminer ce montant. Mais pour quelles raisons Bradley Barcola, double champion d’Europe en titre, a décidé de ne pas poursuivre l’aventure au sein du PSG, et ce malgré une belle revalorisation salariale à la clé ? Selon l’Equipe, cela est notamment dû à une frustration au niveau de son temps de jeu. Considéré avant tout comme un douzième homme aux yeux de Luis Enrique, Bradley Barcola a démarré les deux dernières finales de Ligue des Champions sur le banc. N’étant pas titulaire indiscutable, l’ailier français sait qu’il peut logiquement prétendre à un statut plus important ailleurs, et ce dans un très bon club également.