Transfert de Maghnes Akliouche : Le PSG se fait encore une fois recaler, une offre de 45M€ n’a pas suffi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, le PSG a accéléré au niveau de son mercato estival. Le club parisien souhaite notamment s’attacher les services de Maghnes Akliouche. Mais alors qu’une nouvelle offre vient d’être envoyée, le club parisien vient une fois de plus de se faire recaler par l’AS Monaco. Explications.

Au sortir de la Coupe du Monde 2026, le PSG a accéléré au niveau de son mercato. Pour le moment, les dirigeants parisiens se sont surtout focalisés sur des départs, avec les ventes de Gonçalo Ramos (vendu à l’AC Milan contre 74M€), de Kang-In Lee (qui a rejoint l’Atlético de Madrid contre 40M€). Deux départs majeurs pourraient également avoir lieu cet été avec Randal Kolo Muani et Bradley Barcola qui pourraient également rapporter de belles indemnités au club de la capitale. Mais Luis Enrique et Luis Campos travaillent également d’arrache pied afin de boucler certaines arrivées. Si Lucas Digne pourrait devenir la première recrue importante de l’été, le PSG travaille également au niveau de la signature de Maghnes Akliouche.

Monaco refuse 45M€ du PSG pour Akliouche Convoité depuis deux ans par le PSG, le milieu offensif de l’AS Monaco souhaite absolument rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Malgré un intérêt prononcé de Liverpool à son égard, Maghnes Akliouche a toujours fait du PSG sa grande priorité pour cet été. Si un accord a rapidement été trouvé entre le club et le joueur, Paris doit désormais s’entendre autour d’une indemnité de transfert avec l’AS Monaco. Depuis le début de l’été, plusieurs offres ont été envoyées au club monégasque, en vain. L’une d’entre elles, d’un montant de 35M€, a rapidement été rejetée. Mais comme l’indique l’Equipe ce mercredi, le PSG est récemment revenu avec une proposition à hauteur de 45M€ pour Akliouche, qui n’a pas donné suite. Visiblement, l’ASM attend un montant supérieur afin de lâcher l’international Français cet été.

L’ASM est pourtant obligé de vendre Une situation qui interroge, à l’heure où le club monégasque est contraint de vendre. Cependant, rien n’est en péril dans ce dossier pour le PSG, bien au contraire. Le quotidien sportif indique ainsi que les discussions vont tranquillement se poursuivre entre les dirigeants parisiens et monégasques au cours des prochains jours. De son côté, Monaco est déterminé à ne pas céder l’un de ses meilleurs joueurs à un montant inférieur à leurs exigences financières initiales dans ce dossier.