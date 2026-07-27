Maghnes Akliouche au PSG : Comment le feuilleton Yan Diomandé a relancé le transfert du joueur de l’équipe de France

Pierrick Levallet

Le PSG a tiré un trait sur Yan Diomandé. L’international ivoirien s’est considérablement rapproché du Real Madrid sur le mercato, à tel point que le transfert est sur le point d’être bouclé. Le feuilleton du crack de 19 ans a toutefois relancé le dossier Maghnes Akliouche, favorable à une arrivée chez les Rouge-et-Bleu cet été.

Le PSG a fini par lâcher l’affaire pour Yan Diomandé sur le mercato. Alors que l’international ivoirien avait donné son accord pour un transfert chez les Rouge-et-Bleu, le Real Madrid a débarqué sur le dossier et a tout changé. Le crack de 19 ans est désormais sur le point de s’engager chez les Merengue pour plus de 100M€. L’échec avec le joueur du RB Leipzig a toutefois relancé la piste menant à Maghnes Akliouche du côté des pensionnaires de la Ligue 1.

«N’oublions pas qu’ils avaient aussi un accord avec Yan Diomandé en juin» « Le PSG reviendra à la charge dans les prochains jours auprès de Monaco pour Maghnes Akliouche. Il y a eu de nouvelles discussions parce que le PSG a un accord avec le joueur mais n’oublions pas qu’ils avaient aussi un accord avec Yan Diomandé en juin. Le PSG est donc en contact direct avec Monaco pour boucler le deal. Donc il faut rester attentif jusqu’à la fin pour Maghnes Akliouche parce que le PSG doit encore s’entendre avec Monaco. Il y aura donc du mouvement autour de Maghnes Akliouche » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Maghnes Akliouche pour remplacer Kang-In Lee au PSG ? Craignant un nouveau retournement de situation comme avec Yan Diomandé, le PSG souhaite passer à la vitesse supérieure pour le transfert de Maghnes Akliouche. L’international français devrait faire office de remplaçant à Kang-In Lee, parti à l’Atlético de Madrid cet été. Le milieu offensif de l’AS Monaco serait estimé aux alentours de 50M€. Les doubles champions d’Europe en titre avanceraient donc leurs pions afin de sceller le deal dès que possible.