Un transfert au PSG ou au Real Madrid ? Yan Diomandé a vendu la mèche... sur TikTok !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la question que beaucoup de supporters du PSG et du Real Madrid se pose depuis quelques heures ? Lequel des deux clubs va rafler la mise dans l'opération Yan Diomandé ? L'ailier ivoirien de 19 ans semble être en passe de quitter le RB Leipzig et aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain et la Casa Blanca. La balance pencherait cependant en faveur des Madrilènes. Diomandé a communiqué sur les réseaux sociaux !

De quoi sera fait l'avenir de Yan Diomandé ? A 19 ans, le joueur du RB Leipzig a réalisé une saison 2025/2026 qui risque de lui faire franchir un cap important d'ici la clôture du mercato. Grâce à ses performances avec le club allemand avec ses 13 buts marqués en Bundesliga et en DFB-Pokal, Diomandé a pu se bâtir une réputation sur le marché des transferts qu'il a confirmé avec la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026 sur le sol américain. Certes, il n'a délivré qu'une passe décisive contre Curaçao (2-0), mais a tout de même fait forte impression durant le Mondial avec une élimination des Eléphants en 1/16ème de finale contre la Norvège (1-2).

Le PSG doublé, Yan Diomandé se met d'accord avec le Real Madrid ! En pleine Coupe du monde, les rumeurs de transfert fusaient le concernant avec un transfert annoncé à Liverpool ou bien au PSG. Le double champion d'Europe a eu les faveurs du principal concerné pendant quelque temps. Mais ça, ce fut avant l'irruption du Real Madrid qui a considérablement pimenté ce feuilleton ces dernières heures. Au point où la signature de Yan Diomandé serait entérinée pour un montant avoisinant les 120 voire 130M€ selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon. Une tendance confirmée par divers médias dimanche soir. Un contrat de cinq saisons aurait déjà été convenu entre les parties concernées. Et il semblerait que José Mourinho ait été la clé de cette opération.

José Mourinho a tout fait basculer en faveur du Real Madrid ? Selon les informations récoltées par Graeme Bailey, journaliste pour TEAMtalk, José Mourinho a pris le taureau par les cornes. L'entraîneur du Real Madrid se serait directement entretenu avec Yan Diomandé afin de lui communiquer ses projets le concernant en lui faisant la promesse qu'il le considérait comme une pièce importante du puzzle du Real Madrid pour les saisons à venir. Un discours qui semble avoir eu le mérite de convaincre Diomandé de tourner le dos au PSG pour donner le feu vert au Real Madrid.