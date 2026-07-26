Mercato - PSG : Après Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et en attendant Bradley Barcola, voici le quatrième joueur qui risque de partir cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain opère quelques changements au sein de l'effectif de Luis Enrique. Gonçalo Ramos et Kang-in Lee ont déjà officiellement plié bagages. Un départ de Bradley Barcola semble à ce jour être une sérieuse option d'ici la clôture du mercato programmée pour le 1er septembre. Quid d'Ibrahim Mbaye ? C'est la tendance de ces dernières heures.

« Je quitte Paris en y laissant une partie de moi, mais je garderai ce club et chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours. Paris m’a apporté bien plus que le football. Cette ville et ce club m’ont fait grandir, sur le terrain mais aussi en dehors. Je pars avec une immense gratitude, beaucoup de fierté et le cœur rempli de souvenirs. Merci pour tout. À bientôt ». Par le biais d'un long et émouvant message publié sur son compte Instagram samedi, Kang-in Lee remerciait les supporters et les membres du PSG pour les trois années passées dans la capitale grâce auxquelles il a pu soulever un bon nombre de trophées y compris deux Ligues des champions. Direction l'Atlético de Madrid pour l'international sud-coréen de 25 ans qui quittait à son tour le Paris Saint-Germain quelques semaines après Gonçalo Ramos ayant pour sa part rejoint l'AC Milan.

Bradley Barcola sur le départ ? Et ce dimanche, confirmant la tendance déjà dessinée de manière exclusive par le10sport.com le 10 mai dernier, il a été annoncé par L'Equipe et d'autres médias que Bradley Barcola avait pris la décision de ne pas apposer sa signature sur l'offre de contrat formulée par le Paris Saint-Germain. Et une autre n'y changerait rien. A deux ans de l'expiration de son bail, l'ailier qui a brillé avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 avec ses 3 buts et sa passe décisive aurait décidé de ne rien signer et de tester le marché. Bien que rester au PSG soit une possibilité, un transfert semble être l'option la plus probable à l'instant T. Après trois saisons au club en tant que titulaire récurrent, mais pas indiscutable en cas de présence du trio Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Barcola pourrait se laisser tenter par une autre aventure d'après L'Equipe. Arsenal, Liverpool ou encore le Bayern Munich sont susceptibles de l'accueillir. Mais pas à n'importe quel prix. Les Gunners refuseraient de débourser plus de 90M€ lorsque le Paris Saint-Germain en attendrait plus de 120M€.

Ibrahim Mbaye fait saliver les formations anglaises et allemandes ! En attendant que la situation se débloque éventuellement sur un transfert pour Bradley Barcola, un autre dossier est présent sur la table des dirigeants du PSG. Quel dénouement pour le feuilleton Ibrahim Mbaye ? Le titi parisien de 18 ans a lui aussi pris part à sa première Coupe du monde sous la tunique des Lions de la Teranga. Comme Barcola, le contrat de Mbaye expirera en juin 2028. Et selon les informations de RMC Sport, le marché de l'ailier du Paris Saint-Germain est si dense qu'un transfert serait plus que d'actualité. De nombreuses prises de renseignements sont à signaler et notamment du côté de Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Sans oublier Chelsea et ses innombrables opérations de transfert à chaque mercato.