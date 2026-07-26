«C'est fait» : Le Real Madrid a réussi son coup, Yan Diomandé échappe au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était l'un des dossiers chauds de ce mercato estival parallèlement aux opérations Lucas Digne et Maghnes Akliouche. Mais contrairement aux deux premiers cités, Yan Diomandé ne devrait pas prendre ses quartiers au Campus PSG. A en croire les derniers échos parus dans la presse étrangère, c'est à Valdebebas que l'international ivoirien de 19 ans devrait s'installer. Le PSG témoignerait d'une victoire du Real Madrid pour ce transfert de 120M€. Explications.

« Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même ». Avant le 1/16ème de finale de Coupe du monde entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, Yan Diomandé assurait lors de son passage en conférence de presse que les rumeurs le concernant sur le mercato ne lui faisaient ni chaud ni froid. Et ce, en raison de son rêve de Coupe du monde qu'il vivait avec Les Eléphants. Le Mondial s'est justement terminé contre la sélection norvégienne pour les Ivoiriens et depuis, le feuilleton Diomandé semblait tourner en faveur du Paris Saint-Germain.

Le PSG occupait la pole position, le Real Madrid a signé un dépassement express Mais ces derniers jours, la donne a complètement changé. En effet, alors que la priorité de Yan Diomandé était de continuer sa progression au PSG, seul club avec lequel il s'était mis contractuellement d'accord selon les informations du journaliste Abdellah Boulma notamment, le vent aurait tourné. Déjà, la tendance avait évolué ce samedi 25 juillet avec une sérieuse irruption du Real Madrid dans la course à la signature de l'ailier du RB Leipzig âgé de 19 ans. La presse espagnole par le biais de José Felix Diaz notamment, journaliste de Marca, affirmait que le clan Diomandé se rapprochait de plus en plus d'un transfert au Real Madrid alors qu'il était promis au PSG en cas de départ du RB Leipzig. Et il se trouve que cette éventualité ne relève plus seulement de l'ordre de l'hypothèse.

«Diomandé au Real, c'est fait» avec un contrat de cinq ans Ce dimanche après-midi, le journaliste Ben Jacobs a révélé qu'un accord de principe aurait été convenu entre les dirigeants du Real Madrid et leurs homologues du RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé. Une avancée significative dans ce dossier puisque le PSG n'en aurait pas encore fait de même, s'étant simplement mis d'accord avec l'entourage du joueur concernant la question contractuelle. Le journaliste anglais a apporté un complément d'information en expliquant que la Casa Blanca détiendrait aussi le feu vert de Diomandé pour un contrat de cinq saisons. Sur son compte X, Ben Jacobs n'y est pas allé par quatre chemins : « Diomandé au Real, c'est fait ».