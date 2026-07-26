Rodri - Yan Diomandé : Le PSG veut se venger du Real Madrid sur le mercato avec un transfert ?

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 terminée, le mercato estival peut enfin s'emballer et le Paris Saint-Germain ainsi que le Real Madrid en sont les acteurs principaux. Les deux clubs se sont souvent affrontés sur le marché des transferts par le passé, mais un nouvel épisode important de ce feuilleton pourrait s'écrire dans les prochains jours.

Au PSG, on attend toujours la première recrue. Aves les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le double Champion d'Europe s'est affaibli et il faudra son frapper fort. Mais le temps presse, puisque la saison de Ligue 1 débute dans moins d'un mois.

Le Real Madrid défie le PSG Après avoir notamment tenté la piste Julian Alvarez, le PSG semble avoir décidé de s'offrir les services de Yan Diomandé, révélation de la dernière saison de Bundesliga. A seulement 19 ans, il pourrait faire l'objet d'un transfert de plus de 100M€ et donc venir renforcer l’attaque parisienne, qui pourrait d’ailleurs perdre également Bradley Barcola au cours de ce mercato. Mais les Parisiens ne seraient pas seuls, puisque plusieurs sources en France comme à l’étranger assurent que le Real Madrid aurait fait une percée décisive dans ce dossier.

« Paris veut encore se battre pour recruter Yan Diomandé » Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, Fabrizio Romano a fait le point sur la bataille autour de Yan Diomandé. « Le PSG veut encore se battre pour recruter Yan Diomandé, et veut entrer en négociations avec le RB Leipzig. Tout va se jouer entre le Real Madrid et le PSG » a assuré le spécialiste mercato. « Le Real est très confiant dans ce dossier parce qu’ils estiment être rentrés sur cette opération au bon moment, ils ont l’argent nécessaire, et le joueur est très réceptif à l’idée de les rejoindre, mais le PSG va lutter jusqu’au bout ».