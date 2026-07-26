Real Madrid - PSG : Yan Diomandé va commettre une erreur avec son transfert ? Deux cracks ont déjà servi d’exemples !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il s’agit assurément de l’un des plus gros dossiers de ce mercato estival. Phénomène mondial, Yan Diomandé dispose désormais d’un accord avec le PSG, mais aussi avec le Real Madrid. Le club madrilène a accéléré au niveau du recrutement du jeune Ivoirien de 19 ans, qui pourrait imiter Endrick et Franco Mastantuono qui eux aussi, ont recalé le club parisien pour signer à Madrid… sans grand succès pour le moment.

Le mercato estival s’est clairement emballé au cours des derniers jours. Du côté du PSG, si les pistes menant à Lucas Digne (Aston Villa), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Ferran Torres (FC Barcelone) semblent avancer positivement, ce n’est pas le cas pour Yan Diomandé. L’ailier du RB Leipzig est l’une des plus grosses attractions de l’été, et ne manque pas de prétendants. Pour rappel, durant la Coupe du Monde 2026, le club de la capitale a trouvé un accord avec l’Ivoirien de 19 ans sur les bases d’un contrat de cinq ans. Dès lors, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est personnellement chargé du dossier.

Yan Diomandé prêt à recaler le PSG pour le Real Madrid ? Entretenant de bonnes relations avec son homologue allemand Oliver Mintzlaff, le président parisien tente depuis plusieurs semaines de faire baisser le coût de l’opération alors que pour le moment, le RB Leipzig attend au moins 120M€ pour vendre Yan Diomandé cet été. Il y a quelques jours, The Athletic révélait que le Real Madrid s’était immiscé dans ce dossier. Contrairement au PSG, le club madrilène est quant à lui bien disposé à se plier aux exigences financières du RBL pour le crack né en 2006. Ce samedi, le Real Madrid est également parvenu à un accord avec le joueur, qui se rapproche activement d’une signature en Espagne cet été.

Franco Mastantuono avait préféré le Real Madrid au PSG… Cependant, tout n’est pas terminé pour le PSG. En effet, plusieurs sources indiquaient ce samedi soir encore que le club parisien allait se battre jusqu’au bout pour la signature de Yan Diomandé. Ainsi, dans les prochaines heures, une véritable bataille risque de se produire entre Paris et le Real Madrid pour cette signature importante. Un scénario, qui comme le rappelle RMC, s’est déjà produit au cours des dernières périodes de mercato. L’été dernier par exemple, le PSG tenait un accord avec le jeune Argentin Franco Mastantuono. D’abord emballé à l’idée de rejoindre la formation de Luis Enrique, le prodige de River Plate avait finalement décidé de rejoindre le Real Madrid qui s’était là encore immiscé dans le dossier après le PSG…