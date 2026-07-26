Vinicius Jr réclame le même salaire que Kylian Mbappé : Le Real Madrid prend une décision qui relance son mercato !

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid cet été ? Cette tendance est revenue ces dernières heures concernant le Brésilien. Ce dernier réclamerait le même salaire que Kylian Mbappé pour étendre son engagement chez les Merengue. Les dirigeants madrilènes ont alors pris une décision qui devrait relancer le mercato de l’international auriverde.

L’avenir de Vinicius Jr demeure assez flou. Alors que son contrat expire en juin 2027 au Real Madrid, les négociations pour sa prolongation semblent toujours bloquées. L’international auriverde aurait des exigences bien trop élevées aux yeux des dirigeants madrilènes. Et ce détail en particulier mettrait le dossier dans l'impasse. Les Merengue auraient ainsi pris une décision à ce sujet-là, et cela aurait relancé le mercato de l’ailier de 26 ans.

Le Real Madrid dit non aux exigences de Vinicius Jr pour sa prolongation D’après les informations de TEAMtalk, le Real Madrid refuserait d’aligner le salaire de Vinicius Jr sur celui de Kylian Mbappé, qui est le joueur le mieux payé de l’effectif de José Mourinho. Les représentants du Brésilien auraient ainsi fait savoir à certains clubs de Premier League qu’un transfert entrait désormais dans l’ordre du possible. L’Arabie Saoudite n’entrerait pas dans les plans du joueur, et le PSG ne devrait pas se positionner sur le dossier à en croire le média britannique. Les équipes de Serie A, elles, ne seraient pas suffisamment armées économiquement pour pouvoir s’offrir Vinicius Jr.

La Premier League, unique option viable pour Vinicius Jr ? TEAMtalk insiste donc sur le fait que la Premier League serait la seule destination viable pour Vinicius Jr s’il quittait le Real Madrid. Arsenal, Liverpool et Manchester City seraient intéressés par son profil. L’opération pour son transfert devrait toutefois s’avérer onéreuse et pourrait probablement être historique. On imagine que le Real Madrid pourrait être amené à réclamer bien plus que les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017. À voir si l’un des prétendants de Vinicius Jr sera prêt à investir une telle somme d’argent pour s’attacher ses services.