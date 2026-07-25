Un club très prestigieux débarque pour Lucas Chevalier : L'avenir du gardien du PSG est peut-être relancé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG dans la peau du remplaçant idéal à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a raté sa première saison à Paris. Le gardien formé au LOSC pourrait encore inverser la tendance chez les doubles champions d’Europe, mais pourrait également quitter le club alors que dernièrement, la Juventus s’est penchée sur son profil.

Le mercato estival du PSG pourrait continuer à livrer son lot de surprises. Si dans le sens des arrivées, les dirigeants parisiens travaillent toujours afin de finaliser plusieurs dossiers comme ceux de Maghnes Akliouche, Rodri, ou encore Yan Diomandé (qui se rapproche davantage du Real Madrid), plusieurs départs ont également été réalisés cet été. Alors que Gonçalo Ramos a été cédé à l’AC Milan contre 74M€ et que ce samedi, Kang-In Lee a officiellement rejoint l’Atlético de Madrid contre 40M€, d’autres joueurs de l’équipe première pourraient potentiellement plier bagage. C’est notamment le cas de Lucas Chevalier.

Quel avenir pour Lucas Chevalier ? Arrivé l’été dernier, le gardien français a connu six premiers mois très compliqués au PSG. Rapidement, Matvey Safonov lui est passé devant dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique et n’a plus jamais rendu la position. Forcément, l’avenir du portier de 24 ans a soulevé des interrogations. Deux possibilités s’offraient clairement à Lucas Chevalier : un départ afin de se relancer après une saison très compliquée, ou bien rester au PSG afin de tenter de se racheter et de récupérer une place de titulaire au sein du club parisien. Comme l’avait indiqué une source interne du club auprès de l’Equipe il y a quelques semaines, la tendance était plutôt à ce que le gardien né en 2001 reste au PSG cet été.

« Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu’il voulait rester » « Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu’il voulait rester. Et on était très contents de l’entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d’esprit », a ainsi confié cette source du PSG auprès du quotidien sportif. Ce samedi soir, Foot Mercato révèle que Lucas Chevalier dispose d’un prétendant, et pas des moindres sur cette période de mercato. En effet, le média indique que la Juventus aimerait recruter le gardien parisien, alors que le club turinois est à la recherche d’un nouveau portier cet été.