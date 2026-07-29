Lamine Yamal recruté contre 300M€ ? L’IA prédit les futurs gros transferts du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si désormais, le PSG semble faire très attention à ses finances notamment au niveau de ses transferts, le club parisien a dans le passé réalisé des opérations titanesques. Par curiosité, nous avons demandé à l’IA (Chat GPT) de prédire les plus grosses recrues potentielles du club parisien à l’avenir. Logiquement, Lamine Yamal (FC Barcelone) revient en première position dans un deal estimé à 300M€.

« Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif . » Il y a quelques heures, le PSG avouait dans la presse se retirer du dossier Yan Diomandé. Estimé à 120M€ par le RB Leipzig, le phénomène de 19 ans a été estimé trop cher par le club parisien. Et pour cause, depuis plusieurs années, les dirigeants parisiens se montrent précautionneux concernant les finances du club, et surtout au niveau des montants investis dans chaque opération.

L’IA voit Lamine Yamal au PSG contre 300M€ Mais clairement, cela n’a pas toujours été le cas du côté du PSG. Pour rappel, le club parisien détient toujours le record du transfert le plus cher jamais enregistré dans l’histoire avec la venue de Neymar en provenance du FC Barcelone en 2017 contre 222M€. En deuxième position, on retrouve également le PSG, qui avait déboursé 180M€ pour la venue de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco en 2018. Forcément, la question se pose de savoir si un jour, le club français se remettra à débourser des sommes immenses au niveau du marché des transferts. Pour cela, le 10sport a interrogé l’intelligence artificielle afin de savoir quels pourraient être à l’avenir les plus grosses opérations réalisées par le PSG. Sans surprise, Lamine Yamal (FC Barcelone), déjà lié au PSG par le passé, arrive en tête. L’IA imagine ainsi un transfert situé entre 250M€ et 300M€ pour le champion du monde espagnol. Un transfert immense, qui viendrait battre le record actuel détenu par Neymar et ses 222M€.

Des futurs transferts estimés entre 70M€ et 120M€ Un autre joueur pourrait potentiellement battre ce record à l’avenir selon l’IA. En effet, Chat GPT indique ensuite que le PSG pourrait craquer sur le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham. Cette fois-ci, le montant de l’opération est évalué entre 220M€ et 260M€. Cependant, l’IA explique que dans les années à venir, le scénario le plus probable concernant le PSG et ses transferts serait de voir plusieurs recrutements se réaliser dans des fourchettes de prix situées entre 70M€ et 120M€ que de voir un énorme craquage à plus de 200M€. Plusieurs joueurs pourraient justement rentrer dans cette fenêtre comme Enzo Fernandez (Chelsea), que l’IA voit signer au PSG contre 110M€.