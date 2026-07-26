Luis Enrique n’est pas éternel : Voici les 5 entraîneurs qui pourraient le remplacer au PSG selon l’IA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En coulisses, Luis Enrique s’apprête à prolonger avec le PSG. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027 à Paris, l’entraîneur espagnol devrait s’engager jusqu’en 2030 chez les Rouge et Bleu. Si le coach asturien est donc parti pour rester durant de longues années en France, son règne ne sera pas éternel. Le10sport a donc demandé à l’IA de choisir quels entraîneurs pourraient le remplacer à l’avenir, et les résultats sont surprenants.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement révolutionné la manière de fonctionner du club parisien. Que ce soit dans le jeu, les transferts, la tactique, mais aussi dans la gestion de l’effectif, le coach espagnol a apporté énormément de changements positifs à Paris. Surtout, en termes de résultats, Luis Enrique a réalisé ce que tout le monde croyait impossible ; remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Comme si cela ne suffisait pas, ce dernier l’a remporté deux fois d’affilée, alors que le club parisien est le grand favori pour la saison prochaine. Au niveau contractuel, Luis Enrique est actuellement lié jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais en coulisses, les deux parties se sont mises d’accord autour d’une prolongation jusqu’en 2030 qui devrait être rendue officielle d’ici peu de temps.

Xabi Alonso, favori de l’IA pour remplacer Luis Enrique au PSG Si Luis Enrique est donc amené à rester encore plusieurs années à Paris, quel profil d’entraîneur pourrait succéder au brillant Espagnol ? Pour cela, nous avons fait appel à l’intelligence artificielle (Chat GPT) afin d’établir cinq profils capables de prendre sa succession sur le banc du PSG. En première position figure Xabi Alonso. Ayant réalisé des prouesses sur le banc du Bayer Leverkusen, le coach espagnol a ensuite connu un échec au Real Madrid la saison dernière, avant de débarquer sur le banc de Chelsea cet été afin de se relancer. « Style de jeu basé sur la possession et le pressing. Excellent développement des jeunes joueurs. Son profil correspond bien à la philosophie actuelle du PSG », analyse l’IA.

Mikel Arteta et Roberto De Zerbi complètent le podium Finaliste de la dernière Ligue des Champions face au PSG justement, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta est le deuxième choix. Ancien joueur du PSG, le tacticien espagnol conserve une attache envers le club parisien et pourrait prendre assez logiquement la succession de Luis Enrique. « A transformé Arsenal en une équipe dominante dans le jeu. Très exigeant tactiquement et proche des principes de Guardiola. Son recrutement serait difficile, mais il ferait partie des meilleurs candidats », indique cette fois ci Chat GPT. Roberto De Zerbi, révélé avec Brighton puis ayant connu un passage plus compliqué à l’OM, se classe en troisième position. L’actuel entraîneur de Tottenham dispose de qualités de style très offensif qui pourraient plaire aux dirigeants parisiens à l’avenir.