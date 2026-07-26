«Rodri au PSG, ça changerait pas mal de choses» : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery… Le transfert du champion du monde espagnol pourrait avoir des conséquences

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri pourrait faire l’objet d’un gros transfert cet été, à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. Alors que le milieu espagnol était évoqué du côté du Real Madrid, le PSG aurait fait irruption dans le dossier. Son arrivée à Paris provoquerait certainement quelques changements de taille…

À un an de la fin de son contrat avec Manchester City, Rodri suscite des convoitises sur le marché des transferts. Si une arrivée au Real Madrid ne laissait pas insensible le nouveau champion du monde espagnol, le PSG aurait fait irruption dans le dossier en prenant contact avec la formation anglaise. Mais le club de la capitaine, sacré deux années de suite en Ligue des champions, a-t-il vraiment besoin du milieu de 30 ans ?

« Quand tu t’appelles le PSG et que Rodri est sur le marché des transferts, tu dois te positionner » « Pour moi, tu dois sauter dessus, assume Elton Mokolo, présent ce samedi soir dans l’After Foot. Ce n’est pas une priorité absolue, mais quand tu t’appelles le PSG, que tu es double champion d’Europe, t’as un Rodri sur le marché des transferts, tu dois te positionner. » Le chroniqueur rappelle la situation délicate dans laquelle se trouve le club parisien aujourd’hui : « c’est toute la difficulté qui va se présenter pour cette équipe parisienne : comment se renforcer en étant la meilleure équipe au monde ? C’est une situation inédite pour le club. C’est une situation qui n’est arrivée qu’au Real Madrid sur les quinze dernières années. Forcément, c’est un défi car tu as la tentation de te dire qu’on a une équipe relativement jeune en terme d’âge et de vécu commun (…) et qu’il y a encore une marge de progression, mais elle n’est pas forcément évidente. Tu as la réalité de la compétition qui à chaque fois peut te renvoyer à ce que tu as fait de bien ou non, et aujourd’hui tu te présentes sur le marché des transferts en te demandant s’il faut challenger les titulaires, moi je pense que oui. »

« Ça impliquerait peut-être un changement de poste de la part de Vitinha » Un point de vue partagé par Walid Acherchour : « Aujourd’hui, tu ne peux pas dire que le PSG n’a pas besoin de Rodri. Un joueur de sa qualité qui, lorsqu’il est à son meilleur niveau, est le meilleur 6 du monde, le meilleur 6 de sa génération. Tu ne peux pas bazarder le dossier de cette manière. » Pour autant, le consultant s’interroge sur les conséquences d’un tel transfert.