«Rodri au PSG, ça changerait pas mal de choses» : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery… Le transfert du champion du monde espagnol pourrait avoir des conséquences

Élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, Rodri pourrait faire l’objet d’un gros transfert cet été, à un an de la fin de son contrat avec Manchester City. Alors que le milieu espagnol était évoqué du côté du Real Madrid, le PSG aurait fait irruption dans le dossier. Son arrivée à Paris provoquerait certainement quelques changements de taille…
À un an de la fin de son contrat avec Manchester City, Rodri suscite des convoitises sur le marché des transferts. Si une arrivée au Real Madrid ne laissait pas insensible le nouveau champion du monde espagnol, le PSG aurait fait irruption dans le dossier en prenant contact avec la formation anglaise. Mais le club de la capitaine, sacré deux années de suite en Ligue des champions, a-t-il vraiment besoin du milieu de 30 ans ?
« Quand tu t’appelles le PSG et que Rodri est sur le marché des transferts, tu dois te positionner »
« Pour moi, tu dois sauter dessus, assume Elton Mokolo, présent ce samedi soir dans l’After Foot. Ce n’est pas une priorité absolue, mais quand tu t’appelles le PSG, que tu es double champion d’Europe, t’as un Rodri sur le marché des transferts, tu dois te positionner. » Le chroniqueur rappelle la situation délicate dans laquelle se trouve le club parisien aujourd’hui : « c’est toute la difficulté qui va se présenter pour cette équipe parisienne : comment se renforcer en étant la meilleure équipe au monde ? C’est une situation inédite pour le club. C’est une situation qui n’est arrivée qu’au Real Madrid sur les quinze dernières années. Forcément, c’est un défi car tu as la tentation de te dire qu’on a une équipe relativement jeune en terme d’âge et de vécu commun (…) et qu’il y a encore une marge de progression, mais elle n’est pas forcément évidente. Tu as la réalité de la compétition qui à chaque fois peut te renvoyer à ce que tu as fait de bien ou non, et aujourd’hui tu te présentes sur le marché des transferts en te demandant s’il faut challenger les titulaires, moi je pense que oui. »
« Ça impliquerait peut-être un changement de poste de la part de Vitinha »
Un point de vue partagé par Walid Acherchour : « Aujourd’hui, tu ne peux pas dire que le PSG n’a pas besoin de Rodri. Un joueur de sa qualité qui, lorsqu’il est à son meilleur niveau, est le meilleur 6 du monde, le meilleur 6 de sa génération. Tu ne peux pas bazarder le dossier de cette manière. » Pour autant, le consultant s’interroge sur les conséquences d’un tel transfert.
« L’arrivée de Rodri rebattra certaines cartes au milieu de terrain »
« Ça peut ouvrir certaines questions sur la volonté de Luis Enrique de peut-être changer ses hommes pour incarner son système de jeu, note Acherchour au micro de RMC. Avoir Rodri en 6 positionnel ce n’est pas du tout la même chose que Vitinha qui bouge énormément, avec beaucoup de volume et la complémentarité qu’il peut avoir avec Joao Neves. Ça impliquerait peut-être un changement de poste de la part de Vitinha. Moi, je pensais qu’ils allaient bouger sur Bouaddi par exemple, je me disais qu’il manquait quand même un joueur de renom au milieu car Fabian Ruiz a été en difficulté avec les blessures. Ça impliquerait pas mal de choses : est-ce que Fabian Ruiz resterait au club ? Est-ce que Warren Zaïre-Emery serait la doublure d’Achraf Hakimi ? En fait, l’arrivée de Rodri rebattra certaines cartes au milieu de terrain. » Pas de quoi l’inciter à revoir son jugement sur le meilleur joueur du Mondial en Amérique du Nord : « avoir Rodri au PSG, ça serait une très très bonne nouvelle pour le PSG. »