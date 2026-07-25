Luis Enrique veut recruter «le meilleur milieu de terrain du monde» : La presse espagnole confirme l’offensive du PSG pour Rodri !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival devient complètement fou ! Alors que le PSG semble définitivement s’être fait doubler par le Real Madrid dans le dossier Yan Diomandé (RB Leipzig), voilà que le club parisien se penche désormais sur une possible signature de Rodri (Manchester City). La presse espagnole a d’ailleurs confirmé que Luis Enrique souhaitait recruter le Ballon d’Or 2024, considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain du monde.

Le PSG pourrait réserver son lot de surprises sur ce mercato estival. Il y a encore quelques semaines, le club parisien était très confiant dans sa capacité à recruter Yan Diomandé, qui était la priorité du club sur le poste d’ailier droit. Après avoir conclu un accord avec le joueur de 19 ans, Paris semble désormais distancé de ce dossier alors que le Real Madrid est disposé à proposer 120M€ au RB Leipzig afin de recruter l’Ivoirien. Ce samedi, RMC a lâché une petite bombe sur le mercato parisien, en révélant que le PSG avait pris contact avec Manchester City à propos d’un possible transfert de Rodri.

La presse espagnole confirme l’intérêt du PSG pour Rodri Pour le moment, il s’agit là que d’une prise d’informations du côté du PSG afin de savoir si un transfert du Ballon d’Or 2024 était possible. Car pour rappel, le Real Madrid, qui a déjà conclu un accord avec le milieu de terrain de 30 ans, tient toujours la corde dans ce dossier. Mais ce samedi soir, la presse espagnole confirme l’intérêt des doubles champions d’Europe en titre pour le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. En effet, AS annonce que le PSG et surtout Luis Enrique, qui a bien connu Rodri en sélection, est intéressé par sa venue cet été. Déjà doté d’un excellent milieu de terrain, le club français estime que l’ajout de Rodri au sein de son entrejeu constitue une très belle opportunité, et surtout permettrait d’être encore plus fort.

« Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est de loin le meilleur milieu de terrain au monde à son poste » Reste désormais à savoir si Manchester City acceptera de se séparer du Ballon d’Or 2024, qui a une fois de plus démontré toute sa qualité lors de cette Coupe du Monde 2026. Capitaine d’une Espagne qui a dominé tous ses adversaires, Rodri a également terminé meilleur joueur de la compétition, tout en soulevant le trophée final. Clairement, son profil a séduit toute la planète football et laisse certains observateurs complètement bouche bée. « Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est de loin le meilleur milieu de terrain au monde à son poste et il l'a montré dans cette Coupe du monde. Le match qu'il a fait contre la France (2-0) a été impressionnant. Sur les autres matches, il est monté en puissance au fur et à mesure pour atteindre un niveau spectaculaire. Il est un joueur absolument déterminant dans le jeu de l'Espagne », a notamment confié Marcelino, son ancien entraîneur à Villarreal.