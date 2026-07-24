«Ça m'a énormément touché» : Fabian Ruiz raconte le soutien «exceptionnel» du PSG pendant la Coupe du monde 2026

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Fabian Ruiz a remporté la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne. Déjà vainqueur de l’Euro il y a deux ans puis de deux Ligue des Champions en 2025 et 2026, le milieu de terrain du PSG vit un rêve éveillé. Le joueur de 30 ans a d’ailleurs révélé que tout le club parisien lui avait apporté beaucoup de soutien durant la compétition, ce qui n’a pas manqué de l’émouvoir.

Spectaculaire Fabian Ruiz. Arrivé au PSG en 2022, le milieu de terrain aura attendu l’arrivée de Luis Enrique en 2023 pour devenir un membre important du club parisien. Déjà phénoménal à l’Euro 2024, le numéro 8 a réitéré cet été avec l’Espagne. Dimanche dernier, Fabian Ruiz et la « Roja » sont devenus champions du monde en battant l’Argentine en finale (1-0). En plus de ces deux titres internationaux, le joueur formé au Bétis a également ajouté deux Ligue des Champions avec le PSG à son palmarès. Ce jeudi, Fabian Ruiz a donné une interview au site officiel du club, révélant à quel point tout le PSG avait été derrière lui tout au long de ce mondial.

« Je leur en suis très reconnaissant et cela m'a énormément touché » « Oui, énormément. J'ai reçu beaucoup de soutien tout au long du tournoi. Le Président, Luis Campos, le coach, le staff et toutes les personnes du Paris Saint-Germain m'ont envoyé des messages après chaque rencontre. Ils ont aussi accompagné ma famille pendant toute cette aventure. Je leur en suis très reconnaissant et cela m'a énormément touché », a ainsi révélé Fabian Ruiz qui n’a pas hésité à afficher son émotion concernant son club. Le numéro 8 du PSG a également eu un mot pour les supporters parisiens, qui l’ont beaucoup félicité depuis dimanche et son sacre avec l’Espagne.

« Les supporters du Paris Saint-Germain sont exceptionnels » « Les supporters du Paris Saint-Germain sont exceptionnels. Peu importe où nous jouons, ils sont toujours derrière nous et ne cessent jamais de nous encourager. Leur soutien se ressent sur le terrain et il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Je tiens à les remercier pour tous leurs messages pendant cette Coupe du monde », a ainsi confié Fabian Ruiz. D’ailleurs, le milieu de terrain espagnol a prolongé d’un an avec le PSG et si l’annonce officielle n’a pas encore eu lieu, ce dernier est désormais lié jusqu’en juin 2029 au sein du club de la capitale. S’il a forcément hâte de retrouver ses coéquipiers à Paris, Fabian Ruiz a profité de quelques jours de répit afin de rentrer en Andalousie, à Los Palacios, sa terre natale, afin de profiter de ce titre mondial avec ses proches. Le joueur de 30 ans a été logiquement accueilli en héros.