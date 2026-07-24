Maghnes Akliouche au PSG : Fabrizio Romano annonce une grande nouvelle pour ce transfert

Pierrick Levallet

Le PSG avait prévu un mercato mouvementé cet été, et les choses sont en train de s’emballer autour de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco est évoqué du côté du club de la capitale pour remplacer Kang-In Lee. Et Fabrizio Romano n’a pas manqué d’annoncer une très bonne nouvelle au sujet du transfert de l’international français.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale s’est donc séparé de certains joueurs comme Kang-In Lee cet été. Et les dirigeants parisiens auraient déjà trouvé le successeur de l’international sud-coréen en la personne de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco se rapprocherait de plus en plus des doubles champions d’Europe en titre. Et Fabrizio Romano n’a pas manqué de délivrer une grande nouvelle au sujet de ce dossier.

«Le PSG travaille pour boucler ce dossier dès que possible» « Je maintiens mes informations sur Maghnes Akliouche. Il y a eu des rumeurs comme quoi Liverpool pouvait voler le deal pour Akliouche. Si j’avais des informations comme quoi Liverpool essayait d’entrer sur le dossier ou de le voler, je vous le ferais savoir. Mais mes informations restent les mêmes : le PSG a un accord avec le joueur. Maghnes Akliouche veut signer au PSG, et que le PSG est en négociations avec Monaco. Les discussions de club à club ne sont pas terminées. Donc nous devons encore faire attention, tout est encore possible. Mais la situation entre le PSG et Maghnes Akliouche est vraiment concrète. Donc le PSG travaille pour boucler ce dossier dès que possible » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.

L'AS Monaco a fixé son prix pour Maghnes Akliouche Il faut dire que le PSG se veut plutôt insistant pour le transfert de Maghnes Akliouche depuis un moment maintenant. L’AS Monaco aurait d’ailleurs fixé son prix aux alentours de 50M€ pour le joueur de 24 ans. Pour le moment, les Rouge-et-Bleu semblent avoir une longueur d’avance sur ce dossier. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 doivent impérativement garder à l’esprit que d’autres clubs pourraient s’immiscer dans les négociations pour tenter de s’attacher les services de l’international français.