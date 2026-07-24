Ferran Torres se sent trahi par Barcelone : «La proposition du PSG pèse lourd», le transfert du champion du monde est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’heure est à la coupure estivale à Ibiza pour Ferran Torres qui n’a pas totalement l’esprit reposé en raison de sa situation contractuelle. Le champion du monde qui a inscrit le but vainqueur en finale du Mondial face à l’Argentine (1-0) va devoir décider entre l’offre de prolongation de contrat tardive du FC Barcelone et un départ au PSG ou bien chez un pensionnaire de Premier League qui rebattrait les cartes en coulisses. Explications.

Une entrée en jeu à la 62ème minute à la place de Mikel Oyarzabal pour faire basculer son destin et l’histoire de La Roja. En prolongations, à la 106ème minute de jeu sur un service de la tête de Nico Williams, Ferran Torres (26 ans) signait son seul et unique but de la Coupe du monde 2026. Le plus important puisqu’il était en finale du Mondial face à l’Argentine de Lionel Messi. Score final : 1 but à 0 et une deuxième étoilé brodée au-dessus de l’écusson de l’Espagne 16 ans après la première en 2010.

Le Barça a attendu l’arrivée du PSG pour proposer quelque chose à Ferran Torres Le but du sacre de l’Espagne a été inscrit par un joueur du FC Barcelone qui ne se sentirait pas valorisé comme il se doit par le club culé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ferran Torres ne dissimulerait pas son insatisfaction en interne concernant son traitement. Avant les récentes rumeurs de transfert l’envoyant au PSG, les dirigeants catalans ne l’avaient pas approchés avec une offre de prolongation selon SPORT. Ils en ont fait pour le moment au moins deux à ce jour, mais ont tardé alors que le joueur estimerait avoir tant fait pour prouver sa loyauté au FC Barcelone en faisant des efforts économiques à son arrivée de Manchester City en 2022 lorsque le Barça traversait une passe délicate financièrement parlant.

Ferran Torres déçu de son traitement au FC Barcelone pour sa prolongation SPORT explique en outre que le FC Barcelone aimerait à présent le conserver, mais il faudra mettre la main à la poche pour le convaincre au vu de la situation actuelle. Ferran Torres noterait qu’on le valoriserait mieux en dehors du club qu’en interne, lui qui était utilisé comme un second couteau cette saison alors qu’il affichait de meilleures statistiques que Robert Lewandowski qui a quitté le club depuis deux mois pour le Chicago Fire en MLS. De plus, Ferran Torres n’aurait pas oublié le fait que l’on parlait plus de Julian Alvarez au FC Barcelone ces derniers mois dans le cadre d’un transfert de l’attaquant star de l’Atletico de Madrid que de sa situation personnelle