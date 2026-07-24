Le feuilleton Randal Kolo Muani continue d'agiter le mercato du PSG : Une nouvelle offre est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au PSG cet été après sa saison en prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani ne devrait pas s'éterniser dans la capitale française. C'est en tout cas le plan des dirigeants de lui trouver une porte de sortie. Le joueur est prêt à repartir à la Juventus, où il avait plutôt brillé lors de son prêt pour finir la saison dernière 2024-2025. Mais les exigences parisiennes sont un peu hautes pour le club italien qui est reparti à la charge avec une nouvelle offre.

Recruté au PSG en 2023 pour 95M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n'a pas répondu aux attentes et il a fini par sortir des plans de jeu de Luis Enrique. S'il a pu se relancer en prêt depuis, sa saison avec Tottenham n'arrange pas vraiment son cas puisqu'il n'a marqué que 5 buts en 41 matches. Au vu du prix auquel il a été acheté, le PSG ne veut pas descendre en dessous de 50M€, ce qui n'arrange pas la Juventus, principal prétendant dans ce dossier. Le club italien vient de faire une nouvelle offre.

La Juventus cherche un attaquant Avant-centre de 27 ans, Randal Kolo Muani avait frappé fort d'entrée lors de son arrivée à la Juventus début 2025, où il était resté en prêt jusqu'à la fin de la saison. A l'époque, un transfert était déjà discuté mais les soucis financiers du club italien ne lui avaient pas permis d'y croire plus clair. La Juve, elle, est clairement à la recherche d'efficacité concernant son attaquant. Le club a terminé la saison à la 6ème place de Serie A et n'a pu décrocher une place que pour la Ligue Europa la saison prochaine. D'après Tuttosport, les statistiques révèlent que les occasions de but sont nombreuses mais cela manque trop souvent de précision.

La Juventus repart à la charge pour Kolo Muani Le média italien révèle que la Juventus de Turin a fait une nouvelle offre pour le transfert de Randal Kolo Muani. En effet celle-ci s'élèverait à 40M€, auxquels s'ajouteraient un pourcentage de la future revente et des bonus, ce qui porterait le total à 45M€. Une offre qui est toujours légèrement inférieure au prix demandé par le PSG, 50M€, mais la Juve explique qu'elle ne peut pas se permettre de prendre un plus gros risque pour un joueur qui n'a marqué qu'un but en Premier League. Kolo Muani a en plus manqué la sélection en Equipe de France pour la Coupe du monde. Pour son avenir, il serait motivé à l'idée de retrouver la Juventus, où il avait bien réussi ses débuts. Un accord a été trouvé entre les deux parties depuis un moment et le club espère obtenir gain de cause un peu par la force des choses.