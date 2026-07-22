PSG - Randal Kolo Muani : Un transfert à 25M€ confirme que c'est la fin ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à Paris de son prêt d'une saison à Tottenham, Randal Kolo Muani ne devrait toutefois pas s'éterniser au PSG. Luis Enrique ne compte pas sur lui et la Juventus fait le forcing pour boucler son transfert. Mais la Vieille Dame s'apprêterait à boucler le transfert d'un autre attaquant.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG se distingue particulièrement par ses ventes. En effet, Gonçalo Ramos a rejoint l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, tandis que Lee Kang-In devrait rejoindre l'Atlético de Madrid dans les prochaines heures moyennant un transfert avoisinant les 40M€. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le club de la capitale a toujours des joueurs jugés indésirables sur lesquels il ne compte plus à l'image de Renato Sanches, et surtout de Randal Kolo Muani qui suscite des convoitises sur le mercato.

Kolo Muani toujours trop cher ? C'est le cas de la Juventus. Le club turinois espère obtenir le prêt de Randal Kolo Muani qui a déjà réalisé six bons mois avec la Vieille Dame lors de la seconde partie de la saison 2024/2025. Cependant, bien que le PSG ne soit pas fermé à l'idée de la formule d'un prêt avec une option quasiment obligatoire, le montant de cette option fait débat. Les Parisiens refusent de descendre sous les 50M€, ce qui est trop cher pour la Juve.