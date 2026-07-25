Maghnes Akliouche bientôt au PSG : La qualité «exceptionnelle» que personne ne soupçonne chez le joueur de l’équipe de France !

A 24 ans, Maghnes Akliouche pourrait vivre un tournant dans sa carrière. Très bon avec l’AS Monaco depuis deux saisons, le milieu offensif se rapproche d’une signature en faveur du PSG. Joueur très technique, l’international Français dispose de plusieurs qualités. Mais l’une d’entre elles, à savoir la lecture du jeu avant de recevoir le ballon, a véritablement impressionné ses anciens formateurs.
La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le PSG va accélérer au niveau de son mercato. Ayant décidé de se séparer de Kang-In Lee cet été (qui va rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40M€, bonus compris), le club parisien a décidé de foncer sur la piste menant à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 24 ans souhaite de son côté rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Ayant souvent évolué sur le côté droit de l’attaque, le joueur né à Tremblay (Seine-Saint-Denis) a un profil bien particulier. Pur gaucher technique, Maghnes Akliouche se distingue par une capacité de lecture du jeu bien supérieure à la moyenne.
« Il a une vitesse de perception exceptionnelle, une capacité à scanner tout le temps »
Ainsi, s’il paraît parfois lent dans ses courses, l’international Français compense ce manque d’explosivité par une conduite de balle impeccable, mais aussi par une prise de décisions digne des plus grands. Ayant brillé à plusieurs reprises cette saison, notamment contre le PSG, Maghnes Akliouche est un joueur capable d’apporter de la créativité dans le système de Luis Enrique. Stéphane Nado, l’un de ses anciens formateurs, est d’ailleurs revenu sur les plus grosses qualités du joueur de Monaco. « Il a une vitesse de perception exceptionnelle, une capacité à scanner tout le temps », explique ce dernier auprès de l’Equipe, avant de poursuivre.
« Il a développé une autre intelligence pour pouvoir utiliser sa technique et son jeu »
« Arsène Wenger avait fait une étude avec une université norvégienne qui avait montré que dans les 10 secondes précédant le toucher de balle, le joueur de très haut niveau scannait entre 6 fois et 8 fois. Maghnes, c'est quelqu'un qui prend énormément l'information, qui sait où il faut se placer. Il a ce temps d'avance dans la réflexion qui lui permet de faire les bons choix », conclut ce dernier. David Bechkoura, un autre ancien formateur du probable futur joueur du PSG, appuie ces propos : « C'est un garçon qui a été longtemps en retard morpho. Arrivé en séniors, il a fallu qu'il s'adapte. Il est plutôt dans le foot d'évitement, il a organisé sa technique en fonction de cela : au lieu d'aller dans le un-contre-un, sur ses prises de balle, il est capable de faire la différence, que ce soit pour rentrer dans le jeu ou aller sur le côté. Il a développé une autre intelligence pour pouvoir utiliser sa technique et son jeu. »
Une capacité à briller entre les lignes qui devrait plaire à Luis Enrique
Parfois comparé à un ancien de l’AS Monaco en la personne de Bernardo Silva dans son style de jeu, Maghnes Akliouche viendrait sauf surprise récupérer un poste d’ailier droit au PSG. Mais nul doute que Luis Enrique tentera des coups tactiques avec le Français né en 2002, qui dispose de cette qualité de placement entre les lignes adverses. « Sur un côté, il n'a pas la qualité dans les un-contre-un du joueur excentré. Il est dangereux quand il est intérieur, qu'il rentre sur son pied gauche. Sa qualité, c'est de bien se positionner entre les lignes et comme il est très mobile dans le jeu, il est difficilement prenable. Il a une qualité de jeu sans ballon qui est intéressante », explique auprès du quotidien sportif Frédéric Barilaro, qui a entraîné Akliouche chez les jeunes.