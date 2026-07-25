Maghnes Akliouche bientôt au PSG : La qualité «exceptionnelle» que personne ne soupçonne chez le joueur de l’équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 24 ans, Maghnes Akliouche pourrait vivre un tournant dans sa carrière. Très bon avec l’AS Monaco depuis deux saisons, le milieu offensif se rapproche d’une signature en faveur du PSG. Joueur très technique, l’international Français dispose de plusieurs qualités. Mais l’une d’entre elles, à savoir la lecture du jeu avant de recevoir le ballon, a véritablement impressionné ses anciens formateurs.

La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le PSG va accélérer au niveau de son mercato. Ayant décidé de se séparer de Kang-In Lee cet été (qui va rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40M€, bonus compris), le club parisien a décidé de foncer sur la piste menant à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de 24 ans souhaite de son côté rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Ayant souvent évolué sur le côté droit de l’attaque, le joueur né à Tremblay (Seine-Saint-Denis) a un profil bien particulier. Pur gaucher technique, Maghnes Akliouche se distingue par une capacité de lecture du jeu bien supérieure à la moyenne.

« Il a une vitesse de perception exceptionnelle, une capacité à scanner tout le temps » Ainsi, s’il paraît parfois lent dans ses courses, l’international Français compense ce manque d’explosivité par une conduite de balle impeccable, mais aussi par une prise de décisions digne des plus grands. Ayant brillé à plusieurs reprises cette saison, notamment contre le PSG, Maghnes Akliouche est un joueur capable d’apporter de la créativité dans le système de Luis Enrique. Stéphane Nado, l’un de ses anciens formateurs, est d’ailleurs revenu sur les plus grosses qualités du joueur de Monaco. « Il a une vitesse de perception exceptionnelle, une capacité à scanner tout le temps », explique ce dernier auprès de l’Equipe, avant de poursuivre.

« Il a développé une autre intelligence pour pouvoir utiliser sa technique et son jeu » « Arsène Wenger avait fait une étude avec une université norvégienne qui avait montré que dans les 10 secondes précédant le toucher de balle, le joueur de très haut niveau scannait entre 6 fois et 8 fois. Maghnes, c'est quelqu'un qui prend énormément l'information, qui sait où il faut se placer. Il a ce temps d'avance dans la réflexion qui lui permet de faire les bons choix », conclut ce dernier. David Bechkoura, un autre ancien formateur du probable futur joueur du PSG, appuie ces propos : « C'est un garçon qui a été longtemps en retard morpho. Arrivé en séniors, il a fallu qu'il s'adapte. Il est plutôt dans le foot d'évitement, il a organisé sa technique en fonction de cela : au lieu d'aller dans le un-contre-un, sur ses prises de balle, il est capable de faire la différence, que ce soit pour rentrer dans le jeu ou aller sur le côté. Il a développé une autre intelligence pour pouvoir utiliser sa technique et son jeu. »