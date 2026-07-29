Transfert de Bradley Barcola : Voici l’offre que prépare Liverpool pour recruter l’international français du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir vu Elliot Anderson partir à Manchester City pour 135M€ et Morgan Rogers rejoindre Chelsea pour 137M€, le PSG entend toucher le jackpot en cas de départ de Bradley Barcola, qui ne souhaite pas prolonger à deux ans de la fin de son contrat. Une première offre est en préparation du côté de Liverpool, bien en-dessous des attentes parisiennes.

Après Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético de Madrid), le PSG pourrait également se séparer de Bradley Barcola avant la fin du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’attaquant français ne souhaite pas renouveler son bail et suscite les convoitises de Liverpool, prêt à passer à l’action. Mais le dossier est parti pour durer. « Il ne faut pas attendre quelque chose d’imminent, a prévenu le journaliste Fabrizio Romano. Personne ne prêtait d’intérêt à l’histoire Barcola - Liverpool ces derniers mois, maintenant tout le monde est dessus. Mais ça ne veut pas dire que Liverpool signera Barcola aujourd’hui. Ce n’est pas un deal qui ira très vite. Ça prendra du temps, les négociations sont compliquées étant donné que c’est beaucoup d’argent. Vous devez négocier et discuter, même si le joueur est favorable au transfert. »

Liverpool pourrait proposer moins de 100M€ En cas de départ de Bradley Barcola durant l’été, le PSG espère réaliser la vente la plus importante de son histoire en réclamant un chèque de 170 millions d’euros. La direction s’appuie en effet sur les transferts d’Elliot Anderson à Manchester City (135M€) et Morgan Rogers à Chelsea (137M€) pour cette estimation. Du côté de Liverpool, on juge ce prix trop onéreux pour un joueur qui ne prolongera pas à deux ans de la fin de son engagement. Alors que certaines sources indiquaient qu’une première offre de 110M€ assortis de 40M€ de bonus allait être prochainement soumise au PSG, le site talkSPORT assure que la proposition des Reds ne devrait pas dépasser les 80 millions de livres sterling, soit environ 93 millions d’euros. Comme indiqué par Fabrizio Romano, les tractations s’annoncent longues et intenses entre les deux clubs.

Quel joueur pour remplacer Barcola ? Pour Walid Acherchour, le PSG et Liverpool devraient finir par trouver un compromis. « Barcola, ça se réglera à 140M€ et des bonus cette histoire », estime le chroniqueur de l’After Foot, s’interrogeant déjà sur la suite et l’arrivée d’un remplaçant dans l’effectif de Luis Enrique : « Il faudra trouver un remplaçant quand même. Quand tu vois Yan Diomandé 120M€ et Morgan Rogers 140M€... Je travaillais dessus ces derniers jours. Il faut quelqu’un du même profil. Marcus Rashford, ce n’est plus un joueur de course, plus comme avant. Nico Williams, c’est beaucoup de blessures. Et puis il faut un backup à Kvaratskhelia, qui est trop fort. Vinicius Jr, ce serait anti-PSG. »