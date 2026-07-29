Tom Holland pas emballé par le PSG : Kvaratskhelia et Dembélé n’ont visiblement pas réussi à séduire l'acteur de Spider-Man

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Célèbre supporter de Tottenham, Tom Holland n'a pas été impressionné par le back-to-back réalisé par le PSG en Ligue des champions. Interrogé en marge de la sortie de la sortie au cinéma de Spider-Man: Brand New Day, l'acteur britannique estime que l'équipe dirigée par Luis Enrique n'est pas la meilleure d'Europe.

Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain entrait dans l’histoire du football européen en remportant face à Arsenal (4-3 t.a.b.) sa deuxième Ligue des champions d’affilée. Seuls le Real Madrid (de 1956 à 1960 puis de 2016 à 2018), Benfica (1961, 1962), l'Inter Milan (1964, 1965), l'Ajax Amsterdam (de 1971 à 1973), le Bayern Munich (de 1974 à 1976), Liverpool (1977, 1978), Nottingham Forest (1979, 1980) et l'AC Milan (1989, 1990) avaient fait de même avant le PSG, considéré par beaucoup comme la meilleure équipe du moment. Malgré la performance exceptionnelle des joueurs dirigés par Luis Enrique, Ousmane Dembélé (Ballon d'Or) et Khvicha Kvaratskhelia (désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/26) en tête, Tom Holland ne partage pas cet avis.

Tom Holland n’est pas fan du PSG L’acteur britannique de 30 ans, connu notamment à travers le monde pour son rôle de Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe, est un passionné de football et plus particulièrement un fervent supporter du club de Tottenham. Dans un entretien accordé à HugoDécrypte dans le cadre de la sortie au cinéma ce mercredi 29 juillet de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland a été interrogé sur la réussite actuelle du PSG et l’affirmation selon laquelle le club serait actuellement le meilleur d’Europe, ce à quoi il a simplement répondu par un « non ».

Malgré son amour pour Tottenham, l’acteur de Spider-Man supportait Arsenal en finale Malgré son attachement pour les Spurs, Tom Holland a révélé dans un autre entretien avoir soutenu Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. « Je l’ai regardée avec mon frère, et je vais me faire descendre pour avoir dit ça, en tant que fan de Tottenham, mais j’ai soutenu Arsenal, a-t-il avoué dans un épisode de Dish Podcast. Mon frère adore cette équipe. J’ai deux frères qui soutiennent Arsenal. Moi, j’ai toujours été plus fan de rugby. J’y jouais quand j’étais gamin, et j’ai toujours suivi davantage le rugby. Mais quand j’ai commencé à travailler sur des plateaux de tournage, le lundi matin, tout le monde ne parlait que du foot du week-end. Du coup, j’en ai eu un peu marre d’être mis à l’écart. »