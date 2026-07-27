Les révélations troublantes du journaliste Romain Molina sur Ibrahim Mbaye : Ça vire au clash avec le joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Romain Molina est un journaliste d'investigation qui publie à intervalle régulier des vidéos sur sa chaîne YouTube par le biais desquelles il divulgue des informations sur les organismes comme la CAF et la FIFA ou bien sur des joueurs. Sa dernière cible en date n'est autre qu'Ibrahim Mbaye et plus particulièrement ses parents. Les déclarations du journaliste ont fait réagir l'attaquant du PSG, engendrant un règlement de comptes sur les réseaux sociaux.

Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ? Voilà les quatre joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain pendant ce mercato estival. Les deux premiers cités se sont déjà envolés pour l'AC Milan et l'Atletico de Madrid. L'international français a pour sa part pris la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2028 au Paris Saint-Germain. Liverpool mène la danse et compte bien aller au bout d'un dossier ouvert l'été dernier selon The Daily Mail lorsque le comité directeur parisien fixe son prix à 170M€ d'après RMC Sport. Qu'en est-il d'Ibrahim Mbaye ? Le média assurait dimanche que des clubs tels que Chelsea, Manchester City ou encore le Borussia Dortmund seraient venus aux renseignements le concernant, lui qui dispose également d'un contrat expirant en 2028 chez le double champion d'Europe.

Et ça, c'est un mensonge/montage aussi ?



(Photo prise il y a quelques mois sachant que Mendes a préféré envoyer Garnacho à Aston Villa plutôt que Mbaye au final...) pic.twitter.com/kLaT3CxGUW — Romain Molina (@Romain_Molina) July 27, 2026

«Le staff ne veut même plus en entendre parler. Le PSG est très énervé, notamment Luis Campos» Le titi parisien a été le protagoniste d'une vidéo de Romain Molina sur YouTube. Le journaliste d'investigation qui divulgue régulièrement de nombreuses révélations sur sa chaîne a annoncé une alerte rouge concernant Ibrahim Mbaye en prenant le temps d'exposer plusieurs problèmes émanant de ses parents dans la gestion de sa carrière et sur le quotidien du PSG. D'informations confidentielles qui fuitent dans la presse à une valse des agents, le tout couplé à une attitude qui déplairait tant au staff de Luis Enrique qu'à la direction du Paris Saint-Germain, Romain Molina a tout révélé. « La mère dit : "mon fils, c'est le meilleur, il est meilleur que Yamal, que Dembélé, pourquoi il ne joue pas ?" On arrête pas de lui mettre ça dans la tête dans son entourage. Le garçon qui écoutait, c'est fini, il prend du poids parce qu'il mange n'importe quoi. A cause de son atttude jugée dilettante, le PSG en a marre et il est donc relégué dans la hiérarchie et le staff ne veut même plus en entendre parler. Le PSG est très énervé, notamment Luis Campos, parce qu'on reproche que beaucoup de fuites médiatiques viennent de l'entourage, de la famille. Ils ont tous compris que c'était le papa. C'est peut-être le secret le moins bien gardé. Ils ont plusieurs fois demandé d'arrêter. De l'autre côté, les parents savent que le club ne compte plus sur le joueur, sauf qu'ils ne vont pas le dire à leur fils. Ils vont essayer de négocier ailleurs, à parler avec d'autres agents alors qu'ils sont sous contrat avec une boîte anglaise. Il y a des rendez-vous avec Chelsea, avec Leipzig aussi. (...) Ibrahim Mbaye ne sait plus qui croire. Campos explique au joueur : "on ne compte pas sur toi il faut te trouver un autre club". Il y a toujours quelques intérêts et la famille va parler avec d'autres agents, avec Ali Barat. Finalement, ils vont aller au Portugal rencontrer l'une des personnes travaillant avec Jorge Mendes en France pour signer avec Jorge Mendes. Le joueur n'a jamais parlé avec Jorge Mendes, les parents ont décidé de ça tout seuls. Mendes vient d'envoyer Garnacho à Aston Villa. Tu sais que le joueur veut y aller, qu'il y a quasiment un accord avec le PSG, mais Mendes va envoyer Garnacho à Aston Villa et pas le joueur qu'il vient de signer et à qui il n'a jamais parlé ».

«C'est fascinant comment les gens peuvent calomnier sur ma famille et moi» Cette longue prise de parole dévastatrice pour Ibrahim Mbaye et son entourage n'est pas restée sous silence. Par le biais d'une Story Instagram, l'ailier de 18 ans formé au PSG a indirectement répondu à Romain Molina. Sans mentionner le nom du journaliste, l'international sénégalais a tenu à partager sa vérité en soutenant ses parents. « C'est fascinant comment les gens peuvent calomnier sur ma famille et moi... Mais bon il y a un Dieu, Dieu fera les choses pour ces personnes là ! Mais bon, ça fait rire que des gens peuvent aller loin comme ça. Maman, papa, je vous aime ».