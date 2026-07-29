Après Greenwood et Aubameyang, Paixao et Gouiri pourraient également s’en aller : La condition fixée par l'OM pour leur départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a déjà vu partir Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang dans ce mercato estival, obligeant Grégory Lorenzi à s’activer pour renforcer un secteur offensif qui pourrait encore être amoindri. Et pour cause, les ventes d’Amine Gouiri et Igor Paixão ne sont pas exclues à moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1.

L’Olympique de Marseille en pleine phase de reconstruction et doit se résoudre à perdre ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses en l’absence de Ligue des Champions et réduire drastiquement sa masse salariale comme promis devant les instances en juin. Mason Greenwood a déjà plié bagage en rejoignant Fenerbahçe pour 40 millions d'euros plus des bonus (une partie de la somme est récupérée par Manchester United) tandis que Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé en faveur du Deportivo La Corogne. Hamed Junior Traoré a quant à lui rejoint le Genoa en prêt avec option d’achat. L’exode ne va pas s’arrêter là puisque Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Pierre-Emile Højbjerg pourraient suivre.

Amine Gouiri et Igor Paixão partis pour rester, mais... A première vue, Amine Gouiri et Igor Paixão semblent quant à eux destinés à rester dans l’effectif de Bruno Genesio. Ce dernier connaît bien l’international algérien pour l’avoir lancé à l’OL puis dirigé au Stade Rennais tandis que l’ailier brésilien, désireux de rester dans la cité phocéenne dès la fin de la saison dernière, aurait apprécié ses premiers échanges avec le nouvel entraîneur comme l’explique La Provence.

« Il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité » « Il est motivé, heureux et conscient du défi de taille qui l’attend, explique une source de l’entourage d’Igor Paixão auprès du quotidien régional. Il s’y prépare. Tout le monde a envie qu’il reste. » Effectivement, Bruno Genesio a profité de sa prise de parole devant les journalistes ce mardi pour afficher son envie de conserver ses deux attaquants. « En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l'ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif », a-t-il confié. Néanmoins, le technicien marseillais sait que leur avenir n’est pas fixé. « Il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président, Grégory Lorenzi ainsi qu'à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG. Je n'ai aucune prise là-dessus, a ajouté Bruno Genesio. En revanche, je pense qu'il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J'échange quotidiennement avec les joueurs afin qu'ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato. »