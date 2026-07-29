Mercato : Ferran Torres et Charles De Ketelaere sont pistés par le PSG, mais un troisième attaquant mystère pourrait bien rejoindre Paris !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG est dans l’obligation de se renforcer offensivement avec les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee ainsi que ceux possibles de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a plusieurs pistes, dont Ferran Torres et Charles De Ketelaere, mais un troisième joueur mystère serait également sur la liste parisienne.

Pour le moment, le PSG n’a pas véritablement lancé son mercato. Au rayon des arrivées, le club de la capitale n’a fait venir qu’Alessandro Longoni, qui est arrivé en provenance de l’AC Milan pour devenir le troisième gardien parisien. Luis Campos envisage d’autres arrivées, mais certains dossiers se montrent assez compliqués, à l’image de Yan Diomandé qui était très proche de rejoindre le double champion d’Europe mais qui devrait finalement atterrir au Real Madrid.

Le PSG a une piste secrète en attaque S’il y a bien un secteur où le PSG va se montrer actif cet été, c’est au niveau de l’attaque. Le club de la capitale a déjà perdu deux joueurs avec Gonçalo Ramos et Kang-in Lee et des départs de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani sont également très probables. Luis Campos s’active donc et, selon les informations de RMC Sport, Ferran Torres serait la cible numéro un du dirigeant portugais. Charles De Ketelaere figure aussi sur les tablettes parisiennes ainsi qu’un troisième attaquant dont le nom n’a pas encore filtré.

Le PSG ne piste pas Eli Junior Kroupi On ne sait donc pas encore précisément qui viendra renforcer l’attaque du PSG, mais en tout cas cela ne devrait pas être Eli Junior Kroupi. Le double champion d’Europe ne serait pour le moment pas intéressé par le joueur de Bournemouth malgré certaines rumeurs, comme l’affirme RMC Sport. L’ancien Lorientais qui est pisté par le FC Barcelone serait lui partant pour rejoindre le projet parisien, mais les Cherries ne comptent toutefois pas le vendre après sa très bonne première saison en Premier League (13 buts).