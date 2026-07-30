Le PSG lance un ultimatum à Ferran Torres : Le champion du monde espagnol n'a plus que quelques jours pour trancher sur son avenir

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Ferran Torres fait partie des pistes du PSG pour renforcer son attaque. L’attaquant est tenté par le projet parisien, mais il n’a pas encore pris de décision finale et cela commence à agacer le club de la capitale. La direction parisienne a donc lancé un ultimatum au champion du monde pour qu’il tranche au plus vite sur son avenir.

Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan et Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, le PSG se retrouve donc démuni en attaque. Cela pourrait d’ailleurs s’accentuer prochainement car Randal Kolo Muani serait tout proche d’un retour à la Juventus de Turin sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat et Bradley Barcola a lui aussi des envies d’ailleurs. L’ancien Lyonnais n’a pas souhaité prolonger son contrat avec Paris et il souhaite rejoindre Liverpool qui a déjà entamé des négociations avec Luis Campos.

Le PSG pose un ultimatum à Ferran Torres Luis Enrique a donc grand besoin de renforts en attaque et il souhaite faire venir l’un de ses compatriotes. En effet, depuis plusieurs semaines le club de la capitale tente de faire venir le récent champion du monde espagnol Ferran Torres. Ce dernier est intéressé par le challenge parisien, mais il pourrait également rester au FC Barcelone, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027, et même prolonger son contrat. Selon les informations de SPORT, le PSG serait lassé d’attendre et il aurait fixé un ultimatum au seul buteur de la finale de la Coupe du monde 2026 pour savoir ce qu’il compte faire de son avenir. Luis Campos souhaiterait finaliser le transfert au plus vite possible et pouvoir compter sur l’attaquant dès son retour de vacances, qui devrait être le 12 août.

Ferran Torres se fait draguer par l’Atlético de Madrid Mais le transfert de Ferran Torres n’impliquerait pas seulement le FC Barcelone et le PSG, car un troisième club serait dans l’équation. Toujours selon SPORT, l’Atlético de Madrid aimerait également s’offrir l’international espagnol et d’ailleurs certains de ses compatriotes, à l’image de Marcos Llorente et de Marc Pubill, auraient profité de la Coupe du monde et des vacances pour vanter le projet des Colchoneros à l’attaquant de 26 ans. Reste à voir si l’ancien joueur de Manchester City souhaitera continuer à évoluer en Espagne à l’avenir ou bien tenter une aventure en France.