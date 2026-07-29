Cinq nouveaux joueurs au PSG : Qui sont les derniers talents convoqués par Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a repris l’entraînement ce lundi, mais avec un groupe très restreint. Alors que plusieurs internationaux récupèrent encore de la Coupe du monde, Luis Enrique a décidé de faire appel à cinq jeunes joueurs sur ce début de préparation. L’occasion de faire un petit tour d’horizon de ces nouvelles pépites parisiennes.

Le PSG est de retour. Les doubles champions d’Europe en titre reviennent sur le devant de la scène dans un été un peu particulier. Avec plusieurs départs (Ramos, Lee, Barcola ?) mais aussi avec l’absence des internationaux ayant eu de gros parcours à la Coupe du Monde cet été, le club parisien s’est présenté à la reprise de l’entraînement ce lundi qu’avec neuf joueurs seulement. Alors que le PSG s’apprête à affronter Majorque (le 05 août) puis Manchester United (le 08), Luis Enrique a été contraint de consolider son groupe avec des jeunes joueurs. Comme l’indique l’Equipe ce mercredi, cinq nouveaux jeunes ont rejoint le groupe professionnel pour ce début de pré-saison. L’occasion de revenir un peu plus en détail sur ces différents « Titis ».

Khalil et Adam Ayari convoqués par Luis Enrique Alors qu’il s’apprête à signer son premier contrat professionnel avec le PSG et recruté cette année en provenance du Stade Tunisien, l’ailier Khalil Ayari est de la partie. Âgé de 21 ans, l’international Tunisien avait intégré le pole Espoirs du PSG en septembre 2025 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le 13 juillet dernier, un autre Ayari, Adam, signait son premier contrat professionnel avec le PSG. Le joueur de 18 ans, considéré comme l’un des plus gros talents de la génération 2008 du centre de formation parisien va lui aussi effectuer ses premières gammes sous les ordres directs de Luis Enrique.

Deux nouveaux joueurs de la génération 2009 Le coach espagnol a ensuite fait appel à deux joueurs issus de la génération 2009 (en plus de David Boly qui lui, a déjà intégré le groupe professionnel à plusieurs reprises). Tout d’abord avec Mamadou Méité. Champion de France U17 avec le PSG la saison dernière et international Français dans cette catégorie d’âge, l’attaquant va être testé par Luis Enrique sur les prochains jours, tout comme le milieu défensif Paul Bourdin, également issu de cette génération.