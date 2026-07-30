Maghnes Akliouche : Un accord entre le PSG et l’AS Monaco se rapproche, mais un dernier obstacle bloque encore le transfert de l’international français

Axel Cornic

Après avoir enregistré plusieurs départs, avec également Randal Kolo Muani qui semble sur le point de faire ses adieux, le Paris Saint-Germain est prêt à recruter. Ainsi, Luis Campos aurait décidé d'intensifier les échanges avec l'AS Monaco pour boucler l'arrivée de Maghnes Akliouche, qui aurait déjà un accord avec le club parisien.

Pour le moment, c'est assez calme sur le front des arrivées. Après avoir vu Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et bientôt Randal Kolo Muani prendre la porte, le PSG galère toujours à boucler sa première signature forte de l'été. Car si le jeune gardien Alessandro Longoni est arrivé en provenance de l'AC Milan, chez les doubles Champions d'Europe en titre on rêve plus grand.

Un mercato qui tarde à démarrer... Depuis le début du mercato estival, des nombreux noms ont été évoqués autour du PSG. Il y a notamment eu Yan Diomandé, mais ce dossier semble être devenu beaucoup plus compliqué que prévu. D'ailleurs, des sources assez fiables en France comme à l'étranger annoncent que l'international ivoirien devrait rejoindre le Real Madrid. A Paris on aurait donc décidé de passer la vitesse supérieure dans d'autres dossiers et c'est notamment le cas avec un international français, qui était à la Coupe du monde 2026 il y a quelques semaines.

Akliouche vers le PSG ? Il s'agit évidemment de Maghnes Akliouche, qui semble tout particulièrement plaire à Luis Enrique et Luis Campos. Mais les dernières indiscrétions sur les négociations entre le PSG et l'AS Monaco, n'ont pas semblé très bonnes. « Il y a eu de nouvelles discussions parce que le PSG a un accord avec le joueur mais n’oublions pas qu’ils avaient aussi un accord avec Yan Diomandé en juin » a expliqué Fabrizio Romano, sur sa chaîne YouTube officielle.

« Il faut rester attentif jusqu’à la fin » « Le PSG est en contact direct avec Monaco pour boucler le deal » a poursuivi le spécialiste mercato. « Donc il faut rester attentif jusqu’à la fin pour Maghnes Akliouche parce que le PSG doit encore s’entendre avec Monaco. Il y aura donc du mouvement autour de Maghnes Akliouche ». La concurrence est en effet féroce pour le joueur de l'AS Monaco, qui serait notamment dans le viseur de Liverpool, avec des contacts récents qui ne devraient toutefois pas faire trembler le PSG.